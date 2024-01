Google lance le nouveau Pixel 8 avec une offre gratuite et une baisse de prix importante

Les derniers smartphones de Google sont les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Une nouvelle couleur pour les téléphones vient d’être annoncée et c’est une surprise. Google fait allusion le 19 janvier que quelque chose se passait le 25 janvier, dans un article sur X montrant un Pixel 8 Pro lavé dans une peinture verdâtre. Cette couleur vient d’être révélée et s’accompagne d’une baisse de prix aux États-Unis et de quelques détails intéressants. Voici tout ce que vous devez savoir.

Appelle-moi menthe

Disponibles à partir de 9h00, heure de l’Est, le jeudi 25 janvier, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro se déclinent dans une toute nouvelle couleur : Menthe. Il est déjà en vente au Royaume-Uni, grâce au décalage horaire.

Cela signifie que vous pouvez désormais choisir entre Mint, Hazel, Obsidian et Rose pour le Pixel 8, et Mint, Bay, Obsidian et Porcelain pour le Pixel 8 Pro.

Bay, au cas où vous ne le sauriez pas, est d’un bleu pâle mais accrocheur et Obsidian, bien sûr, est noire.

La nouvelle couleur est très pâle. Comme Apple avec ses modèles d’iPhone 15 verts, jaunes et bleus, Google a choisi une teinte pastel qui paraît presque blanche sous certaines lumières, se rapprochant d’un agréable vert pâle sous d’autres.

Les offres

La première chose à noter est que les nouvelles versions Mint ne sont disponibles que dans l’option de stockage de base, 128 Go. Si vous souhaitez l’option 256 Go, elle n’est disponible que dans les couleurs de lancement. Notez également que Mint n’est disponible que directement depuis Google.

Forte baisse des prix aux États-Unis

Du jeudi 25 janvier au samedi 3 février, bénéficiez de 20 % de réduction sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Cela signifie que le Pro coûte 200 $ de moins, 799 $ au lieu de 999 $, et que le Pixel 8 baisse de 150 $, passant de 699 $ à 549 $.

Offres gratuites au Royaume-Uni

Les acheteurs britanniques ne perçoivent pas un centime sur le prix d’achat. Au lieu de cela, lorsque vous achetez chez Google, vous bénéficiez d’un crédit Google Store. Chaque téléphone, Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, rapporte 125 £ de crédit à dépenser sur le Google Store, valable un an. C’est une bonne affaire si vous souhaitez d’autres produits de Google, mais pas si bon sinon. Cette offre est valable jusqu’au vendredi 2 février.

Pour les fans de football, il existe une offre Kick with Pixel. Il s’agit d’un jeu auquel tout le monde peut jouer pour le plaisir, sans achat, mais si vous achetez un Pixel, vous obtenez un code QR qui vous permet de jouer pour des billets de football, des maillots ou un accès au terrain de match à l’Emirates.

Le sens de la taquinerie

Il y a une vieille blague. Il existe 10 types de personnes dans ce monde, celles qui comprennent le binaire et celles qui ne le comprennent pas. Eh bien, vous devez comprendre le binaire pour lire le teaser. Vous pouvez, à l’aide d’un traducteur binaire, transformer les nombres en caractères ASCII, et cela indique : « Nouvelle année, nouvelle goutte ».

La couleur dans le message indiquait également clairement quelle nouvelle couleur allait arriver.

Il convient également de noter que Google a publié une coque en silicone menthe lors de la sortie des premiers coques Pixel 8 et 8 Pro, ce qui laissait entendre que quelque chose comme cela pourrait se produire.

