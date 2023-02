Google lance le chatbot IA Bard pour rivaliser avec ChatGPT | Actualités scientifiques et techniques

Google a lancé son propre chatbot d’intelligence artificielle (IA), en réponse au succès retentissant de ChatGPT.

Le nouveau service d’IA conversationnelle s’appellera Bard et sera proposé aux “utilisateurs de confiance” avant une sortie publique dans les semaines à venir, de Google a annoncé lundi la société mère Alphabet Inc.

Cela fait suite à la sortie de ChatGPT – un chatbot IA formé sur une énorme quantité de données textuelles, qu’il exploite pour aider à générer des réponses et mener des conversations réalistes.

Lancé par la société de recherche OpenAI à la fin de l’année dernière, le chatbot menaçait de bouleverser la façon dont les gens se préparent pour les entretiens d’embauche, les journalistes écrivent des histoireset les enfants font leurs devoirs.

Le chatbot a été un tel succès qu’au début du mois, il a été révélé que le service avait été utilisé par plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde en moins de deux mois.

L’annonce a été faite dans un article de blog lundi par le directeur général d’Alphabet, Sundar Pichai, qui a également annoncé plus d’intelligence artificielle pour son moteur de recherche ainsi que pour les développeurs.

Il a écrit : “C’est une période vraiment passionnante pour travailler sur ces technologies, car nous traduisons des recherches approfondies et des percées en produits qui aident vraiment les gens.

“C’est le voyage que nous avons fait avec les grands modèles de langage.

“Bard peut être un débouché pour la créativité et une rampe de lancement pour la curiosité, vous aidant à expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de neuf ans, ou à en savoir plus sur les meilleurs attaquants du football en ce moment, puis obtenir des exercices pour développer vos compétences.”

Le service Bard de Google sera propulsé par LaMDA, l’IA de l’entreprise qui peut générer une prose si humaine qu’un ingénieur de l’entreprise l’a appelé l’année dernière sensible – une affirmation que le géant de la technologie et les scientifiques ont largement rejetée.

Google a été prudent à propos des chatbots jusqu’à présent, avec LaMDA limité à des tests limités.

Expliquant comment Bard serait publié, Pichai a écrit : « Nous le publions initialement avec notre version modèle allégée de LaMDA.

“Ce modèle beaucoup plus petit nécessite beaucoup moins de puissance de calcul, ce qui nous permet de nous adapter à plus d’utilisateurs, ce qui permet plus de retours.

“Nous combinerons les commentaires externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard atteignent un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’ancrage dans les informations du monde réel.

“Nous sommes ravis de cette phase de test pour nous aider à continuer à apprendre et à améliorer la qualité et la vitesse de Bard.”

Rival Microsoft est également sur le point de bouleverser ses propres produits avec l’IA, y compris le moteur de recherche Bing, après avoir investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI.

Microsoft a depuis annoncé son intention d’implémenter ChatGPT dans son logiciel Teams, où il fera des choses comme résumer les réunions, mais les fonctionnalités seront limitées à un plan tarifaire premium.