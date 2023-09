Google lance Fitbit Charge 6 avec de nouvelles fonctionnalités de santé

Google a annoncé le lancement de la prochaine génération de son appareil de fitness, Fitbit Charge 6, équipé de nouvelles fonctionnalités, notamment un suivi de la fréquence cardiaque plus précis, des commandes YouTube Music et des capacités GPS intégrées, de nouveaux modes d’exercice et l’accessibilité de Google Maps et Google Wallet .

« Il s’agit de notre tracker le plus précis à ce jour. Cela est dû aux progrès de l’apprentissage automatique et de l’IA », a déclaré TJ Varghese, directeur de la gestion des produits chez Google, lors d’un point de presse. « Il s’agit également de notre premier tracker désormais intégré à Google Utilityness. »

D’abord lancée dans Google Pixel Watch l’année dernière, la capacité de fréquence cardiaque basée sur l’IA et l’apprentissage automatique a été optimisée pour fonctionner avec un processeur inférieur dans Charge 6 tout en permettant une autonomie de sept jours.

Le Charge 6 permettra à l’utilisateur de diffuser des lectures de fréquence cardiaque en temps réel vers un équipement de salle de sport via le couplage Bluetooth. Le géant de la technologie lance Charge 6 avec les partenaires NordicTrack, Peloton, Concept2 et Tonal pour permettre cette capacité. Les porteurs peuvent également coupler le Charge 6 à l’application Peloton. La fonctionnalité fonctionnera avec les vélos, les tapis roulants, les rameurs et autres équipements.

Pour garantir que les utilisateurs ne téléchargent pas de données personnelles dans les salles de sport publiques, Google indique que les données seront diffusées en direct sur l’équipement du gymnase et ne seront pas stockées sur l’équipement lui-même.

« Nous utilisons en fait un canal Bluetooth crypté entre votre appareil et la salle de sport, et les données ne sont pas stockées sur l’appareil. Elles sont diffusées en direct », a déclaré Varghese. « Nous n’utilisons pas de canal Bluetooth ouvert, comme le font certains autres moniteurs de fréquence cardiaque. Nous utilisons un canal crypté, c’est pourquoi nous sommes assez sélectifs sur certains des partenaires d’équipement avec lesquels nous lançons. «

Avec Charge 6, les utilisateurs peuvent également lire leur liste de lecture YouTube Music directement à partir du tracker, et l’appareil sera livré avec un mois de YouTube Music Premium gratuit.

Google Maps a également été conçu pour être utilisé sur le tracker. Les porteurs configurent Google Maps sur leur téléphone et peuvent accéder aux directions du tracker.

Le géant de la technologie a également ajouté 20 nouveaux modes d’exercices, dont le surf, le ski, le crossfit et le HIIT, pour un total de 40 modes d’exercices. Varghese a déclaré que la reconnaissance automatique est disponible pour certains exercices.

Avec ce lancement, Google inclut trois nouvelles options de couleurs pour l’appareil, quatre nouveaux cadrans d’horloge, deux nouveaux accessoires, ainsi que de nouveaux accessoires pour les montres intelligentes Fitbit du géant de la technologie.

Le tracker comprendra également une fonction d’accessibilité permettant le zoom et l’agrandissement de l’écran.

Google a également ramené le bouton haptique sur le côté du tracker, qui avait été supprimé lors d’une itération précédente lors de l’introduction des fonctionnalités d’écran tactile.

Le Le design de Fitbit n’a pas changé, mais le tracker est désormais construit avec 100 % d’aluminium recyclé et un emballage 100 % sans plastique.

L’appareil comprend toujours un ECG, similaire au Charge 5, et les utilisateurs peuvent détecter et s’avertir des fréquences cardiaques élevées ou faibles. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à la variabilité de la fréquence cardiaque, à la saturation en oxygène (SpO2) et à la fréquence respiratoire.

Les outils de gestion du stress et le contenu de pleine conscience seront toujours disponibles avec un abonnement Fitbit Premium, qui est également inclus gratuitement pendant six mois pour les acheteurs de Fitbit Charge 6.

Google améliore également l’application Fitbit avec la version Charge 6 pour inclure trois nouveaux onglets : Today aidera les utilisateurs à se concentrer sur leurs objectifs, Coach fournira du contenu gratuit et payant et You est l’endroit où les utilisateurs peuvent contrôler leurs objectifs et leurs paramètres.

Le Charge 6 exigera désormais que les porteurs utilisent un compte Google lors de la connexion.

« Le Charge 6 est notre tracker le plus performant à ce jour. C’est une évolution du Charge 5. Nous avons vraiment repoussé les limites de ce qu’un tracker peut faire », a déclaré Varghese.

Le Charge 6 sera lancé à 159 $ et les consommateurs pourront précommander le tracker le 28 septembre. Le tracker sera disponible le 12 octobre dans 30 pays.