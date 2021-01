Google suspend généralement la mise à jour de ses applications chaque année pendant la période des fêtes et la reprend début janvier, afin de ne pas avoir de problèmes pendant la période des vacances car il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs pour résoudre ces problèmes. Cette année, cependant, la pause sur les applications iOS de Google a duré un peu plus longtemps car les mises à jour des applications n’ont repris que plus tôt cette semaine. Il y avait des spéculations selon lesquelles Google ne mettait pas à jour ses applications iOS afin d’éviter les étiquettes de confidentialité de l’App Store d’Apple qui obligent les développeurs à répertorier leurs pratiques de confidentialité et la manière dont ils traitent les données.

Bien qu’il y ait eu des spéculations autour de Google essayant d’éviter les étiquettes de confidentialité d’Apple, ce n’était pas le cas. Deux applications Google – Slides et Socratic – ont été lancées une semaine après qu’Apple ait déployé les étiquettes le 8 décembre. À part cela, Google a déclaré qu’il ajouterait des étiquettes de confidentialité à toutes ses applications et comme l’a souligné The Verge, 12 applications Google déjà avoir les étiquettes de confidentialité sans avoir été mis à jour. Le 27 janvier, le client Google Fiber a été la première application à voir une mise à jour depuis la mi-décembre. Play Movies and TV et Google Translate ont suivi le 28 décembre

Cependant, les principales applications Google telles que la recherche Google, YouTube, Maps, Gmail et Photos n’ont pas encore vu de mise à jour pour iOS cette année.

Chrome est un autre exemple de Google tenant ses mises à jour d’applications pour iOS. La version Chrome 88 a été publiée la semaine dernière pour Mac, Windows, Android, Linux, mais n’est pas encore arrivée sur iOS. Habituellement, Chrome est mis à jour pour iPhone et iPad simultanément avec d’autres plates-formes et les retards passés ont également duré un jour ou deux.