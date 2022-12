Google lance déjà la première version bêta d’Android 13 QPR 2

Google a publié sur sa plateforme Android Developers la première version bêta de QPR2 (Quarterly Platform Release 2), une mise à jour Android pour les appareils Pixel. Il se met à niveau par rapport au QPR1 et apporte une poignée d’améliorations, telles que des corrections de bogues et des améliorations de la stabilité et des performances.

Tous les smartphones Google depuis le Pixel 4a peuvent opter pour la version Beta 1.

Le numéro de build est T2B1.221118.006, apportant un correctif de sécurité daté de décembre 2022. Il n’y a pas de grands changements par rapport au QPR1, et contrairement à d’autres progiciels, ce programme n’est pas limité à un ensemble d’utilisateurs ; bien au contraire, tout le monde peut rejoindre la bêta et signaler les problèmes.

L’Android 13 QPR2 Beta 1 atteindra tous ceux qui ont opté pour le package précédent et qui ne se sont pas désabonnés depuis lors. Nous devons mentionner que QPR1 stable a été abandonné récemment, et QPR2 sans bogues ni problèmes sera prêt d’ici mars.

