Google lance de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour le navigateur Chrome pour bloquer les menaces

Google a annoncé jeudi une série de modifications de sécurité qui devraient renforcer la protection et le contrôle des données personnelles lors de la navigation sur le Web. Voici ce que vous devez savoir.

Le annonce Andrew Kamau, chef de produit Chrome chez Google, a confirmé que la dernière version du navigateur Web est dotée d’une fonctionnalité Safety Check améliorée qui regroupe de nouvelles ressources de sécurité essentielles. Safety Check sera désormais exécuté automatiquement, en arrière-plan, avec des mesures proactives supplémentaires prises pour assurer la sécurité des utilisateurs de Chrome. Parmi celles-ci, a déclaré Kamau, figure la protection contre les notifications abusives « en révoquant automatiquement les autorisations de notification des sites que Google Safe Browsing considère comme incitant les utilisateurs à accorder cette autorisation ».

Une autre nouvelle fonctionnalité de Safety Check est la possibilité, sur les versions de bureau de Chrome, de vérifier et d’avertir l’utilisateur si des extensions installées pourraient constituer une menace pour la sécurité. Safety Check « vous amènera à la page des extensions et affichera un panneau récapitulatif avec des commandes rapides pour les supprimer », a déclaré Kamau.

Google met à jour la fonction Safety Check pour les utilisateurs de Chrome

Le fait que Safety Check vous rappelle désormais les problèmes de sécurité qui nécessitent votre attention est également très apprécié. « Comme toujours », a déclaré Kamau, « Safety Check continuera à vous aider à vous assurer que vous disposez des derniers correctifs de sécurité et à vérifier vos mots de passe pour détecter d’éventuels risques de sécurité. »

Google ajoute une nouvelle protection contre le désabonnement et les autorisations uniques à Chrome

Google a également annoncé l’ajout de quelques autres fonctionnalités de confidentialité et de sécurité pour offrir une expérience utilisateur Chrome plus sûre.

Les utilisateurs de Chrome disposent désormais d’une nouvelle fonction de désabonnement aux notifications du site, qui s’effectue en un seul clic. Les utilisateurs d’appareils Google Pixel disposent déjà de cette fonction, mais Kamau a déclaré qu’elle « sera bientôt disponible sur davantage d’appareils Android ». Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’appuyer directement sur le bouton de désabonnement dans le panneau des notifications, et Chrome exécutera immédiatement l’action. « Cette fonctionnalité a déjà entraîné une réduction de 30 % du volume des notifications sur les appareils Pixel pris en charge », a déclaré Kamau, « et nous sommes impatients de l’intégrer à l’écosystème plus large. »

Pour les utilisateurs d’Android et d’ordinateurs de bureau, une fonctionnalité d’autorisations de sites Web à usage unique promet d’offrir plus de contrôle sur les données que les utilisateurs de Chrome partagent avec les sites. Vous pouvez choisir d’accorder des autorisations sélectionnées (par exemple, l’accès à vos caméras ou à votre microphone) de manière ponctuelle. Dès que vous quittez le site en question, les autorisations seront automatiquement révoquées par Chrome et le site ne pourra pas les utiliser tant que vous n’aurez pas accordé à nouveau une autorisation explicite.

De nouvelles autorisations ponctuelles pour les sites Web arrivent sur Chrome

« Grâce à ces nouvelles fonctionnalités », conclut Kamau, « vous pouvez continuer à compter sur Chrome pour une expérience de navigation plus sûre qui vous donne encore plus de contrôle sur la façon dont vous naviguez sur Internet. »

La mise à niveau de Safety Check améliore la boîte à outils de sécurité de Google

On peut dire ce qu’on veut de Google, mais il est indéniable que lorsqu’il s’agit de sécurité, l’entreprise n’est jamais en dehors de l’actualité. Jusqu’à présent ce mois-ci, nous avons vu des escrocs utiliser des images de Google Maps Street View dans le cadre d’une campagne de sextorsion, des utilisateurs d’Android avertis d’une dangereuse attaque de piratage utilisant la reconnaissance optique de caractères pour récupérer des mots de passe sur les téléphones, et pas moins de quatre vulnérabilités de haute gravité dans le navigateur Chrome ont été confirmées et corrigées lors du Patch Tuesday. Ce dernier point peut être considéré comme une bonne nouvelle en matière de sécurité pour les utilisateurs de Chrome, car Google a toujours été très doué pour identifier et annuler rapidement les vulnérabilités.

Il est également très efficace, à vrai dire, pour introduire de nouvelles fonctionnalités de sécurité innovantes dans Chrome et mettre à jour celles qui existent déjà. Safety Check en est un exemple, la mise à jour apportant de nouvelles fonctionnalités importantes à cet élément essentiel de la protection de la navigation.