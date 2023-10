Google lance de nouvelles fonctionnalités de recherche Vertex AI pour les prestataires de soins de santé

Google a annoncé avoir ajouté de nouvelles capacités génératives basées sur l’IA à sa plateforme Vertex AI permettant aux entreprises de la santé et des sciences de la vie de rechercher des données sur les patients, y compris des sources cliniques telles que les données FHIR et les notes cliniques, qui peuvent être combinées avec son modèle médical à grand langage Med-PaLM 2.

Vertex AI est un moteur de recherche qui permet aux organisations de créer leurs propres moteurs de recherche basés sur l’IA générative pour les clients, et Med-PaLM est une technologie d’IA générative qui utilise les LLM de Google pour répondre aux questions médicales.

La nouvelle fonctionnalité Vertex AI Search peut être combinée avec Med-PaLM 2, permettant aux prestataires de trouver des réponses aux questions médicales liées directement au dossier médical d’un patient et d’obtenir des réponses aux questions médicales générales.

Ces fonctionnalités s’appuient sur la capacité de Vertex AI à configurer des applications de recherche conversationnelle et des capacités de réponse aux questions.

La fonctionnalité, qui prendra en charge la conformité HIPAA, intègre l’API Healthcare de Google Cloud, le moteur de données de santé et le produit pilote Care Studio de Google Health et est désormais disponible pour essai par les entreprises de soins de santé et des sciences de la vie.

Le géant de la technologie affirme que cette offre contribuera à répondre à la pénurie croissante de main-d’œuvre dans le secteur de la santé, à alléger le fardeau administratif et l’épuisement professionnel des médecins et à donner aux clients la possibilité de récupérer des informations cliniques précises pour prendre des décisions plus éclairées.

« L’apport de capacités de recherche gen AI de qualité Google à l’ensemble de l’écosystème d’une organisation, y compris les DSE, a le potentiel d’améliorer considérablement l’efficacité, de fournir une aide à la décision clinique et d’augmenter la qualité des soins que les cliniciens peuvent prodiguer aux patients », Burak Gokturk, vice-président et directeur général. responsable de Cloud AI et des solutions industrielles pour Google Cloud, a déclaré dans un communiqué. « Rendre Vertex AI Search plus utile aux organisations de soins de santé et des sciences de la vie est une priorité pour nous, car nous savons que disposer des bonnes informations et insights au bon moment peut faire toute la différence en matière de santé. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Med-PaLM 2 a été testé sur des questions de type examen de licence médicale aux États-Unis en mars et effectuées à un niveau de test « expert » avec une précision de plus de 85 %. Le LLM a également reçu une note de passage au Ensemble de données MedMCQAun ensemble de données à choix multiples conçu pour répondre aux questions réelles de l’examen d’entrée en médecine.

Un mois plus tard, le géant de la technologie a annoncé qu’il ferait Med-PaLM 2 est disponible pour certains clients Google Cloud pour des tests limités, pour explorer des cas d’utilisation et partager des commentaires.

En juillet, une étude réalisée par chercheurs de Google et publiés dans Nature a révélé que Med-PaLM fournissait des réponses détaillées alignées sur le consensus scientifique sur 92,6 % des questions soumises, alignées sur les réponses générées par les cliniciens à 92,9 %.