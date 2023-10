Google, laissez-moi partager les fonds d’écran IA de mon Pixel 8

Cher Google, je m’appelle Little Timmy et je souhaite vraiment partager mes superbes fonds d’écran IA avec mes amis. Ok, ça suffit. Actuellement sur le Pixel 8 et Pixel 8 Pro, vous pouvez générer vos propres fonds d’écran créés par l’IA en utilisant des styles, des mots-clés et des couleurs prédéterminés. C’est une fonctionnalité vraiment intéressante, mais pour le moment, il n’y a aucun moyen de partager les créations.

La semaine dernière, j’ai partagé une photo de ma configuration qui comprenait un fond d’écran généré par l’IA représentant un robot dans les bois. Des gens m’ont commenté et envoyé un e-mail pour me demander le fond d’écran. J’adore partager des fonds d’écran, donc c’était décevant qu’il n’y ait pas de véritable moyen de les partager. Vous pouvez toujours prendre une capture d’écran, mais s’il vous plaît, c’est super inutile et le recadrage effectué sur l’image lors de sa définition entraîne la perte d’une bonne partie de l’image.

Le mieux que nous puissions faire est de partager les mots-clés que nous utilisons les uns avec les autres pour créer des images similaires, mais j’ai essayé de recréer le même fond d’écran et ils ne se révèlent jamais tout à fait comme les précédents. Il y a toujours de petites différences, nous avons donc besoin d’une option d’action dédiée. Il y a probablement une raison pour laquelle Google n’a pas pensé ou autorisé cela, mais allez, Google. Soit cool.

J’aimerais maintenant demander aux propriétaires de Pixel 8 qui lisent ceci de partager des captures d’écran de leurs fonds d’écran IA préférés dans la section commentaires ci-dessous. Je suis accro à cette fonctionnalité. Et s’il vous plaît, partagez vos mots-clés avec votre article afin que certains d’entre nous puissent tenter de recréer.

Merci d’avoir écouté, Google.