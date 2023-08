Google Keep rend officiel le formatage de texte enrichi

Il y a environ une semaine, les premiers signes de formatage de texte enrichi dans Google Keep sont apparus, comme si Google se préparait à faire une annonce ou à lancer un déploiement plus large. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et c’est arrivé. C’est officiel : Google Keep propose désormais un formatage de texte enrichi après toutes ces années.

Google appelle cela une « fonctionnalité très demandée » qui permet à votre prise de notes d’inclure des styles de gras, de soulignement, d’italique et de titre. Vos notes Keep passent vraiment à un niveau supérieur.

La nouvelle fonctionnalité de formatage a été signalée pour un déploiement à partir d’aujourd’hui, mais elle est étiquetée comme un déploiement « étendu » qui pourrait prendre plus de 15 jours pour atteindre votre appareil. Si le déploiement a commencé la semaine dernière lorsque les gens l’ont remarqué pour la première fois, peut-être que nous sommes déjà dans ces 15 jours ? Probablement pas, mais on peut l’espérer.

Une fois en ligne – et cela devrait également arriver dans les notes existantes – vous le trouverez dans une note comme la lettre A soulignée, à côté du sélecteur de couleur et du + qui vous permet d’ajouter des éléments à une note. En appuyant dessus, vous devriez avoir les options mentionnées ci-dessus, comme le soulignement, la mise en italique, etc. Vous voudrez être à l’affût d’une fenêtre contextuelle bleue indiquant « Accéder aux nouvelles options de formatage » pour savoir que vous y avez accès.

Quelqu’un le voit ? Je ne suis pas.

Lien Google Play: Google Garder

// Espace de travail Google