Google IO présentera des mises à jour de l’IA, montrant PaLM 2 LLM

L’intelligence artificielle sera un thème central à de Google conférence annuelle des développeurs mercredi, alors que la société prévoit d’annoncer un certain nombre de mises à jour génératives de l’IA, y compris le lancement d’un modèle de grand langage à usage général (LLM), a appris CNBC.

Selon des documents internes sur Google I/O consultés par CNBC, la société dévoilera PaLM 2, son LLM le plus récent et le plus avancé. PaLM 2 comprend plus de 100 langues et fonctionne sous le nom de code interne « Unified Language Model ». Il a également effectué une large gamme de tests de codage et de mathématiques ainsi que des tests et des analyses d’écriture créative.

Lors de l’événement, Google fera des annonces sur le thème de la manière dont l’IA « aide les gens à atteindre leur plein potentiel », y compris des « expériences génératives » pour Bard et Search, selon les documents. Pichai s’adressera à une foule de développeurs en direct alors qu’il présentera les progrès de l’IA de son entreprise.

Les mises à jour interviennent alors que la concurrence s’intensifie dans la course aux armements de l’IA, avec Google et Microsoft course pour intégrer la technologie de chat AI dans leurs produits. Microsoft utilise son investissement dans le créateur de ChatGPT, OpenAI, pour renforcer son moteur de recherche Bing, tandis que Google s’est rapidement mobilisé pour essayer d’intégrer sa technologie Bard et son propre LLM dans diverses équipes.

Google a annoncé pour la première fois le modèle de langage PaLM en avril 2022. En mars de cette année, le entreprise a lancé une API pour PaLM aux côtés d’un certain nombre d’outils d’entreprise d’IA, il dit qu’ils aideront les entreprises à « générer du texte, des images, du code, des vidéos, de l’audio, etc. à partir de simples invites en langage naturel ».

Le mois dernier, Google a dit son LLM médical appelé « Med-PaLM 2 » peut répondre aux questions d’examen médical à un « niveau de médecin expert » et est précis 85% du temps.

Google prévoit également de partager les avancées de Bard et Search avec des « expériences génératives », y compris Bard utilisé pour le codage, les mathématiques et la « logique » ainsi que des extensions aux langues japonaise et coréenne, selon les documents.

La société a travaillé sur une série de modèles Bard plus puissants et a officiellement lancé l’outil à titre expérimental en mars.

En interne, la société a travaillé sur une version multimodale appelée « Multi-Bard », qui utilise un ensemble de données plus important et résout des programmes mathématiques et de codage complexes, selon une documentation distincte consultée par CNBC. La société a également testé des versions appelées « Big Bard » et « Giant Bard ».

Google prévoit également de développer son « collaborateur Workspace AI », notamment en discutant de la génération de modèles dans Sheets et de la génération d’images dans ses produits Slides et Meet. En mars, la société a annoncé qu’elle donnerait accès aux fonctionnalités d’IA dans Gmail et Google Docs à un petit nombre d’utilisateurs dans le cadre d’un test, avec des plans pour apporter des fonctionnalités d’IA génératives supplémentaires à ses applications Meet, Sheets et Slides.

Une image, vue par CNBC, montrait une barre latérale Slides avec une boîte de discussion qui permettait à un utilisateur de saisir du texte avec l’option de « créer » une image basée sur les mots.

Des mises à jour supplémentaires incluent des cas d’utilisation de l’outil de reconnaissance d’images Google Lens. La société montrera des avancées dans la « multi-recherche » pour la caméra et la voix, après avoir permis aux utilisateurs l’année dernière de poser des questions sur ce qu’ils voient dans les images.

En dehors de la sphère de l’IA, Google présentera son nouveau téléphone pliable, The Pixel Fold, comme CNBC l’a précédemment rapporté. La société affirme que le Pixel Fold aura « la charnière la plus durable sur un téléphone pliable » et offrira une option d’échange de téléphone. Google prévoit de commercialiser le Pixel Fold comme résistant à l’eau et au format de poche.

Un porte-parole de Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

