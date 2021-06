Google intervient sur le sort des montres Wear OS actuelles et sur la nouvelle mise à jour

Mercredi, Qualcomm a publié une déclaration à XDA-Développeurs où un porte-parole a confirmé que les deux dernières générations de la plate-forme Snapdragon Wear seraient capables d’exécuter la nouvelle version unifiée de Wear OS. Un porte-parole de Google a ensuite publié une déclaration au même point de vente.

L’expérience utilisateur est pour nous une priorité absolue. Nous n’avons pas confirmé l’éligibilité ni le calendrier pour savoir si une montre connectée Wear OS sera mise à jour vers la nouvelle plate-forme unifiée. Il existe de nombreuses exigences techniques pour exécuter la plate-forme unifiée qui garantit que tous les composants de l’expérience utilisateur sont optimisés.

La déclaration de Google ne clarifie rien. Au lieu de cela, nous ne savons plus si les montres Wear OS actuelles seront mises à jour. Nous ne savons pas encore quelles sont ces « exigences techniques » pour exécuter le système d’exploitation Wear unifié.

Maintenant que Samsung est dans le coup avec l’unification de Tizen dans Wear OS, les intérêts commerciaux peuvent jouer un rôle, d’autant plus que Qualcomm et Samsung fabriquent des chipsets portables. De plus, Samsung serait le partenaire de Google dans la production de nouveaux chipsets pour le Google Pixel 6 et la Pixel Watch.

Le Snapdragon Wear 4100 le plus récent est en grande partie basé sur le chipset Snapdragon 429 mais peut-être optimisé pour une consommation d’énergie plus faible, selon Anandtech, et les puces Wear 3100 qui ont précédé (construites sur un processus de 28 nm) étaient considérées comme obsolètes avant même d’arriver dans les appareils portables.

Mobvoi TicWatch Pro 3 optimisé par la plate-forme Snapdragon Wear 4100

Les appareils Wear OS ont souvent été critiqués pour ne pas être aussi fluides et rapides que les concurrents de Samsung et Apple Watch et cela était en grande partie dû aux chipsets de Qualcomm. Ce n’est que lorsque les chipsets Snapdragon 3100/4100 sont arrivés que l’écart de performances globales a été réduit, bien que l’optimisation de Wear OS au fil des ans ait également été un facteur.

Samsung offrira plus de détails sur sa prochaine smartwatch, qui exécutera le système d’exploitation unifié Wear, le 28 juin lors du MWC. Peut-être que nous pourrons mieux comprendre cela lorsque cela se produira.

