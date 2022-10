Google interrompt le service de traduction en Chine continentale

Google a cessé d’offrir son service de traduction en Chine continentale, l’un des derniers services restants qu’il fournit à la puissance économique.

Le site Web de Google Translate en Chine continentale redirige désormais les utilisateurs vers la version hongkongaise du service, qui est inaccessible sur le continent. Google a cité une faible utilisation pour le déménagement.

“Nous avons arrêté Google Translate en Chine continentale en raison d’une faible utilisation”, a déclaré lundi un porte-parole de la société appartenant à Alphabet dans un communiqué, ajoutant que l’application mobile avait été fermée l’année dernière.

Google a eu une relation controversée avec le gouvernement chinois, ayant retiré son moteur de recherche du pays en 2010 face à la stricte censure en ligne du gouvernement. La Chine a ensuite bloqué d’autres services Google tels que Gmail et Google Maps.

Dans un effort pour réintégrer le marché de la recherche en Chine, Google aurait travaillé sur une version censurée de son moteur de recherche pour la Chine, mais a déclaré en 2018 qu’il avait abandonné ces plans après une réaction d’employés qui ont fait valoir que la poursuite du travail rendrait Google complice de l’oppression chinoise.

Les entreprises technologiques sont de plus en plus prises au milieu des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis concernant l’accès des entreprises chinoises aux technologies qui permettent le calcul haute performance, comme l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs.

En août, le concepteur de puces américain Nvidia a déclaré que le gouvernement américain avait lui a ordonné de restreindre les ventes de deux puces d’accélération d’IA à la Chine qui permettent aux développeurs d’IA d’accélérer leurs recherches et de créer des modèles d’IA plus avancés.