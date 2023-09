Google Inde « s’affaire au Canada » depuis un certain temps, selon un ancien de la NSA

Un ancien directeur du SCRS et conseiller à la sécurité nationale de deux premiers ministres dit qu’il n’est pas surpris que l’Inde ait pu être impliquée dans certaines activités d’ingérence étrangère au Canada.

Lundi après-midi, Trudeau a déclaré à la Chambre des communes dans une rare déclaration sur une question de sécurité nationale que les agences de renseignement canadiennes enquêtaient sur des « allégations crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans la mort en juin de l’éminent leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar. en Colombie-Britannique

Trudeau a soutenu les renseignements mardi, même si New Delhi a qualifié cette affirmation d' »absurde ».

« Ai-je été surpris que l’Inde ait pu être impliquée dans un acte d’ingérence étrangère ? Non. Qu’il était impliqué dans une exécution extrajudiciaire ? Oui », a déclaré Richard Fadden, qui a été conseiller à la sécurité nationale de Trudeau et de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

Il a déclaré que le gouvernement indien « se mêle » des affaires du Canada depuis un certain temps déjà et que divers gouvernements « ont fait diverses choses, mais clairement pas assez, pour les arrêter ».

Fadden a déclaré à Vassy Kapelos, animateur de Power Play sur CTV, qu’il s’agissait d’un « autre exemple » d’ingérence étrangère au Canada, dont les allégations se multiplient depuis la fin de l’année dernière, bien qu’elles visent en grande partie la Chine. Il a déclaré que cela reste une « question importante » et que ce ne serait pas une « mauvaise chose » d’élargir la portée de l’enquête sur l’ingérence étrangère du pays pour examiner les activités d’autres acteurs étatiques.

« Et je ne pense toujours pas que nous prenions cela au sérieux étant donné l’ampleur des activités qui mettent réellement notre souveraineté en danger », a-t-il déclaré.

Alors que certains alliés du Canada ont publié des déclarations appelant à une enquête approfondie sur le meurtre de Nijjar, certains experts en affaires étrangères et en renseignement ont déclaré que leur hésitation à s’exprimer davantage pourrait être attribuée au délicat équilibre diplomatique nécessaire compte tenu de l’importance stratégique et économique de l’Inde dans le pays. monde.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations évoquées hier par le premier ministre Trudeau », a déclaré un porte-parole du Département d’État américain dans un commentaire à CTV News. « Nous restons en contact régulier avec nos partenaires canadiens. Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice. »

Pendant ce temps, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré mardi à CNN dans une interview que les allégations selon lesquelles des agents du gouvernement indien étaient impliqués devraient faire l’objet d’une enquête afin de déterminer leur crédibilité avant que les responsables ne formulent une réponse.

« Nous pensons que pour déterminer leur crédibilité, il faut mener une enquête approfondie, transparente et exhaustive », a déclaré Kirby. « Le premier ministre Trudeau a demandé cette enquête, nous allons donc surveiller et voir comment le Canada va de l’avant. sur ce. »

Kirby a ajouté que le gouvernement américain exhortait l’Inde à coopérer à l’enquête.

Fadden a déclaré que la question « complique vraiment » les relations entre le Canada et l’Inde, qui sont alliés de longue date.

« Je pense que nous pensons généralement aux acteurs étatiques hostiles comme la Chine, la Russie, l’Iran ou la Corée du Nord. Voilà donc un pays qui est une démocratie, un partenaire à bien des égards du Canada, un autre pays du Commonwealth qui n’est peut-être pas un acteur étatique hostile en soi, mais ce ne sont pas des activités inoffensives. Ce sont des activités hostiles, si tant est qu’elles aient été menées par le gouvernement indien », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que les alliés du Canada remettaient en question la crédibilité des allégations, Fadden a répondu « pas vraiment ».

« Chaque pays va poursuivre ses propres intérêts, des intérêts plus larges, pas seulement en matière de renseignement mais aussi économiques, politiques et autres », a-t-il déclaré, ajoutant que le Canada s’occupe à la fois des aspects criminels et politiques de l’enquête sur le meurtre de Nijjar depuis « un certain temps ». pendant que maintenant.

« Je pense donc que ce n’est pas une réponse déraisonnable », a-t-il déclaré. « Cela dit, si nous n’obtenons pas le soutien de nos alliés, que ce soit publiquement ou en privé, le Canada ne pourra pas faire grand-chose pour faire avancer l’Inde. Et je pense que la plus grande chose à laquelle nous pouvons aspirer à court ou à moyen terme est d’amener l’Inde à ne plus recommencer.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News, et d’Annie Bergeron-Oliver de CTV News