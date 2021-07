Google impose des vaccins ; les états réagissent aux masques du CDC ; 2K décès par semaine

Pour la première fois en un mois, les décès dus au COVID-19 aux États-Unis dépassent à nouveau les 2 000 par semaine, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Les nouveaux cas sont également en moyenne de plus de 60 000 par jour pour la première fois en plus de trois mois.

La variante delta du coronavirus a provoqué une nouvelle vague inquiétante de pandémie, car les personnes non vaccinées subissent de plein fouet ses effets. Alors que des cas de percée sont possibles chez les personnes vaccinées, les non vaccinés représentent pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès.

Comment les États répondent aux nouvelles directives du CDC sur les masques ; 2K décès par virus par semaine :

La tendance inquiétante survient alors que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié mardi de nouvelles directives sur les masques recommandant aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques à l’intérieur en public dans les zones à forte transmission.

En réponse, le Nevada a émis une ordonnance d’urgence exigeant que les personnes – vaccinées ou non – dans 12 des 17 comtés portent des masques dans les espaces publics intérieurs. Au Kansas, où 80% des comtés ont une propagation élevée ou substantielle, le gouverneur Laura Kelly a déclaré que son administration avait l’intention de suivre les directives du CDC.

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré qu’une session spéciale pour revoir l’interdiction par l’État des mandats de masque dans les écoles est une option, car le nombre d’hospitalisations pour COVID-19 dans l’État a dépassé les 1 000. Le Michigan, en revanche, n’émettra probablement pas de mandat de masque ou toute autre nouvelle ordonnance de pandémie de COVID-19 de si tôt, a déclaré le gouverneur Gretchen Whitmer.

À l’échelle mondiale, la pandémie reste dans une période critique. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le nombre de décès dus au COVID-19 avait bondi de 21% la semaine dernière. « Si ces tendances se poursuivent, le nombre cumulé de cas signalés dans le monde pourrait dépasser les 200 millions au cours des deux prochaines semaines », a déclaré l’OMS.

Aussi dans l’actualité :

►Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré Le mercredi, les employés de l’État doivent être vaccinés avant la fête du Travail ou subir des tests hebdomadaires. Travailleurs de la santé en contact avec les patients sera obligé de se faire vacciner sans option de test. À New York, le maire Bill de Blasio a annoncé une incitation de 100 $ pour toutes les personnes qui se font vacciner à partir de vendredi sur les sites de la ville.

►Le président Joe Biden a déclaré mardi que son administration envisageait la possibilité d’exiger que tous les travailleurs fédéraux se fassent vacciner contre le COVID-19 alors que les infections augmentent à travers le pays. Biden devrait annoncer l’exigence, avec l’alternative de tests réguliers, jeudi, rapporte le Wall Street Journal.

►Le Texas Children’s Hospital de Houston a vu plusieurs cas graves de COVID-19 chez les enfants, nécessitant dans certains cas des ventilateurs, a déclaré le pédiatre en chef, le Dr Jim Versalovic, à Houston Press.

►La pandémie a fait grimper les prix des véhicules neufs et d’occasion, et de nombreuses personnes ayant des baux en cours encaissent ou rendent leur voiture plus tôt sans pénalité.

►Le plus grand district scolaire de Géorgie a rejoint les rangs croissants de ceux qui obligeront les étudiants et les employés à porter des masques quel que soit leur statut vaccinal, car les cas de coronavirus continuent d’augmenter dans tout l’État.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,6 millions de cas confirmés de COVID-19 et 611 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 195,5 millions de cas et 4,18 millions de décès. Plus de 163,3 millions d’Américains – 49,2% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La décision du CDC mardi d’inverser le cours et d’exhorter même les Américains entièrement vaccinés à porter des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission de coronavirus ne devrait pas écraser la propagation de la communauté, selon les experts – mais cela pourrait augmenter la pression sur les non vaccinés et encourager les entreprises et les écoles à mettre en œuvre des mandats de masque. Lire l’histoire complète.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Google exige des vaccins, retarde le retour au pouvoir

Google est devenu mercredi la première grande entreprise technologique à exiger la vaccination COVID des employés travaillant dans les installations de l’entreprise.

Dans un message aux travailleurs ou aux Googleurs, le PDG Sundar Pichai a déclaré que la politique entrerait en vigueur aux États-Unis dans les semaines à venir et à l’étranger dans les mois suivants, et cela dépendrait de la large disponibilité des vaccins.

Tout en célébrant la vue de certains employés sur les campus de Google, Pichai a également déclaré que la politique de travail à domicile volontaire serait prolongée jusqu’au 18 octobre en raison de l’émergence de la variante delta.

« Même si le virus continue d’augmenter dans de nombreuses régions du monde, il est encourageant de voir des taux de vaccination très élevés pour notre communauté Google dans les zones où les vaccins sont largement disponibles », a écrit Pichai. « … Se faire vacciner est l’un des les moyens les plus importants pour nous garder nous-mêmes et nos communautés en bonne santé dans les mois à venir. »

La variante delta est-elle plus mortelle ? Les preuves sont mitigées

L’impact croissant de la variante delta sur la vie des Américains a soulevé la question de savoir à quel point elle est plus dangereuse que les versions précédentes du coronavirus.

Selon certaines estimations, le delta est deux fois plus contagieux que la souche d’origine car il a conservé certaines des mutations les plus réussies des variantes antérieures et développé de nouveaux changements génétiques. Cela lui permet de se propager plus rapidement et d’infecter plus de personnes, y compris certaines entièrement vaccinées.

Mais est-il plus susceptible de provoquer une maladie grave ou la mort ? Cette question continue de dérouter les experts.

« Les preuves sont vraiment mitigées quant à savoir si delta est plus virulent », a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health et un contributeur fréquent à CNN. « Je peux vous indiquer certaines études qui soutiennent qu’il est et d’autres études qui soutiennent que ce n’est pas le cas, mais aucune d’entre elles n’est particulièrement définitive et, par conséquent, cela reste dans mon esprit un honnête « Je ne sais pas ».

L’Angleterre assouplit les restrictions de voyage pour les Américains vaccinés, qui n’auront plus à se mettre en quarantaine

Les Américains entièrement vaccinés peuvent visiter l’Angleterre sans mise en quarantaine à partir de lundi, un changement tant attendu pour les voyageurs.

« Nous aidons à réunir les personnes vivant aux États-Unis et dans les pays européens avec leur famille et leurs amis au Royaume-Uni », a déclaré le secrétaire aux Transports Grant Shapps sur Twitter.

La levée de l’exigence de quarantaine en Angleterre intervient une semaine seulement après que le CDC et le département d’État américain ont recommandé de ne pas voyager au Royaume-Uni en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVD.

Les citoyens américains ont été autorisés à se rendre au Royaume-Uni pendant la pandémie, mais ont dû faire face à des restrictions de voyage, notamment des exigences en matière de tests de coronavirus et de quarantaine. En vertu des règles assouplies pour les Américains et les Européens vaccinés, les visiteurs seront toujours soumis aux exigences de test COVID.

– Aube Gilbertson

Les États réduisent les impôts et évitent les hausses de taux après le plan de secours COVID de Biden

UNE USA TODAY examen de la façon dont les États commencent à dépenser les 195 milliards de dollars d’aide directe inclus dans un programme de secours contre les coronavirus de mars a révélé que beaucoup utilisent une grande partie de l’aide pour éviter d’augmenter les taxes sur les entreprises, les conducteurs et autres.

En outre, le montant massif d’aides fédérales de toutes sortes depuis le début de la pandémie a stimulé l’économie et mis de nombreux États dans une position budgétaire suffisamment solide pour pouvoir réduire les impôts.

« L’une des tristes leçons de la Grande Récession a été que nous avons adopté un projet de loi de relance, puis tous ces États et gouvernements locaux avaient tous ces problèmes toujours en cours », a déclaré Richard Auxier, associé principal en politique au Urban-Brookings Tax Policy Center. «Ils sont devenus un véritable frein à l’économie car ils ont dû réduire les programmes ou augmenter les impôts pour sortir du trou qu’ils avaient creusé. Et nous ne voulions pas répéter cela.

– Maureen Groppe

16 autres tests positifs aux Jeux olympiques alors que Tokyo établit un record de cas quotidiens

Les organisateurs des Jeux olympiques affirment que 16 personnes supplémentaires accréditées pour les Jeux de Tokyo ont été testées positives pour COVID, portant le total à 174 depuis le 1er juillet.

Le total comprend 20 athlètes, bien qu’il n’y ait eu aucun nouveau test positif parmi les athlètes dans les cas annoncés mercredi. Des dizaines de milliers de personnes sont accréditées pour les Jeux.

Tokyo a également signalé mercredi un record quotidien de 3 177 cas de COVID-19, contre un précédent record de 2 848 mardi.

– Presse Associée

La Louisiane connaît une forte augmentation des hospitalisations

Le gouverneur de la Louisiane John Bel Edwards et le ministère de la Santé de l’État exhortent les résidents à se faire vacciner alors que l’État a connu cette semaine sa plus forte augmentation d’hospitalisations d’une journée depuis mars 2020.

Lundi, 1 390 personnes ont été hospitalisées avec COVID-19 en Louisiane, soit une augmentation de 169 patients par rapport à la veille. Trois jours seulement en mars 2020 ont vu une croissance plus rapide du nombre de patients hospitalisés COVID-19.

« Cette poussée est sur nous, et cela signifie qu’il appartient à chacun de nous de faire sa part pour y mettre un terme », a déclaré Edwards dans un communiqué. « C’est en notre pouvoir. Se faire vacciner est le meilleur moyen de rester en sécurité et en bonne santé pendant cette pandémie. C’est la meilleure façon de mettre ça derrière nous. »

– Andrew Capps, annonceur du quotidien Lafayette ; Nikki Ross, Daytona Beach News-Journal

Les législateurs du Tennessee ont affirmé que la loi fédérale bloque les incitations aux vaccins. Voici pourquoi ils ont tort

Les législateurs du Tennessee qui ont cité la semaine dernière une loi fédérale spécifique pour affirmer qu’il est illégal pour les enseignants ou d’autres responsables scolaires d’encourager la vaccination contre le COVID-19 en créant des politiques de vaccination pour les étudiants sont faux, ont déclaré des experts juridiques qui ont analysé les déclarations.

Le sénateur de l’État républicain Kerry Roberts et le représentant John Ragan ont cité une section de la loi fédérale, 21 US Code SS 360bbb-3, qui concerne « l’autorisation des produits médicaux à utiliser en cas d’urgence », ou ceux soumis à des autorisations d’utilisation d’urgence. Tous des vaccins COVID-19 actuels ont été approuvés dans le cadre de l’EUA.

Ils ont déclaré que le fait de ne pas identifier les risques et les avantages connus du vaccin, de ne pas offrir la possibilité de refuser ou d’identifier des alternatives pourrait constituer une violation. Ils ont ajouté que « l’intimidation, la corruption, la honte, la contrainte ou la cajolerie » de quiconque pour qu’il prenne le vaccin pourrait constituer une violation. Mais les experts juridiques ont déclaré que cet article de la loi ne s’applique pas aux efforts visant à encourager la vaccination et ne limite pas les entreprises privées ou les gouvernements des États à agir.

« Il existe peu ou pas d’obstacles juridiques pour les employeurs ou les écoles exigeant la distribution de vaccins », a déclaré Tony Yang, directeur exécutif du Center for Health Policy and Media Engagement de l’Université George Washington.

– Mariah Timms, Nashville Tennessee

Le CDC recommande aux personnes vaccinées de porter des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission

Le CDC a recommandé mardi que les personnes entièrement vaccinées portent des masques à l’intérieur dans les zones à forte transmission alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter et que les taux de vaccination diminuent.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que de nouvelles données montrent que la variante delta, qui représente plus de 80% des nouvelles infections aux États-Unis, se comporte « uniquement différemment » de ses prédécesseurs et pourrait rendre les personnes vaccinées infectieuses.

« Les informations sur la variante delta provenant de plusieurs États et d’autres pays indiquent que, dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d’autres », a déclaré Walensky en annonçant les nouvelles directives. la science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de notre recommandation. »

Les parties des États-Unis avec au moins 50 nouveaux cas pour 100 000 personnes au cours de la semaine dernière, qui comprennent 60% des comtés du pays, sont soumises aux directives. Les taux de nouveaux cas sont particulièrement élevés dans le Sud et le Sud-Ouest.

« La nouvelle science est inquiétante » :Le CDC recommande à nouveau de porter des masques à l’intérieur. Ce que cela signifie pour les Américains vaccinés.

Contribution : Karen Weintraub, USA TODAY ; The Associated Press.