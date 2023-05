Google I/O : regardez le discours d’ouverture en direct ici, toutes les révélations à prévoir

Le compte à rebours pour Google I/O 2023 est presque terminé. La conférence annuelle des développeurs de l’entreprise a lieu aujourd’hui, et elle pourrait s’avérer cruciale pour le géant de la recherche, en particulier avec la forte concurrence de Microsoft et ChatGPT en matière d’intelligence artificielle.

Alors que Google se prépare pour l’événement de mercredi, la société est toujours en train de rattraper le ChatGPT d’OpenAI. OpenAI a dépassé Google en mettant sur le marché un chatbot alimenté par l’IA à la fin de l’année dernière, et Google a tâtonné pour contrer avec quelque chose d’aussi dramatique. Bard, la réponse de Google à ChatGPT, s’est avéré médiocre en comparaison. Les investisseurs ont eu beaucoup de questions sur l’IA pendant Le récent appel aux revenus de Google. Et la recherche IA remaniée de Bing, qui s’appuie sur ChatGPT, donne à Google une certaine concurrence dans le secteur de la recherche sur Internet, Bing voyant près de 16% de croissance.

Bien qu’il soit probable que Google passera beaucoup de temps à se concentrer sur ses propres développements d’IA, il semble également que la société consacrera du temps à de nouveaux produits, y compris son premier téléphone pliable et les mises à jour de la tablette Pixel.

Voici tout ce que vous devez attendre de Google I/O 2023.

À quand la conférence Google I/O 2023 ?

Le Google I/O de cette année aura lieu le 10 mai, avec le discours d’ouverture commençant à 10 h 00 PT (13 h 00 HE, 18 h 00 BST, 3 h 00 AEST). Pour ceux qui souhaitent regarder le livestream, vous pouvez vous inscrire sur le Site Web Google I/O ou connectez-vous sur YouTube. Si vous préférez en savoir plus sur l’événement, CNET couvre tous les événements de Google I/O en direct. Vous pouvez suivre notre blog en direct Google I/O ici et rejoindre notre Soirée de surveillance Google I/O.



Google I/O est-il en personne ?

L’I/O de cette année sera également le premier depuis 2019 avec la participation de la presse. CNET sera sur le terrain pour rendre compte des derniers développements. Cependant, il ne sera pas ouvert au public.

Attendez-vous à beaucoup d’IA

L’année dernière, Google I/O a mis l’accent sur les développements de l’IA de l’entreprise. Le PDG Sundar Pichai a expliqué que ses modèles étaient capables de résumer des réunions et de grandes quantités de textes tout en étant capables de comprendre des blagues. Cependant, aucun de ces produits n’a été mis à la disposition du public. Et après qu’un ancien Googleur a commencé à dire que le chatbot IA de l’entreprise était devenu sensible, Google hésitait naturellement à donner aux membres du public ou à la presse l’occasion de parler à ce chatbot IA.

Mais ensuite est venu ChatGPT à la fin de l’année dernière. OpenAI a pu faire ce que Google n’a pas pu : mettre gratuitement à la disposition du public un chatbot IA. Ce n’est pas que Google n’était pas en mesure de le faire. Au contraire, Google a estimé que ce serait irresponsable de le faire. C’était après que Google a licencié ses responsables de l’éthique de l’IA à la fin de 2020 et au début de 2021, réformant finalement ses équipes d’IA après des mois de troubles. Il convient également de noter que les chatbots IA pourraient menacer Le modèle commercial de Google basé sur la recherche basée sur les annonces.

Mais ces produits d’IA ont quelques problèmes à affronter. Les chatbots comme Bard ou ChatGPT fonctionnent en extrayant d’énormes ensembles de données de texte écrit par l’homme qui sont disponibles en ligne. Le problème est que les humains ont certains préjugés, et les chatbots peuvent parfois se pencher sur ces préjugés. Et parce que les chatbots ressemblent plus à correction automatique sur les stéroïdesil ne s’agit pas d’établir correctement les faits, mais d’obtenir mot généré suivant à droite. Cela peut parfois conduire à « hallucinations« , des situations où un chatbot présente en toute confiance des réponses inexactes. Plus tôt cette année, Microsoft a limité le chat de Bing à cinq réponses pour éviter que les choses ne deviennent trop bizarres, après que le chatbot AI de Bing ait déclaré au journaliste du New York Times Kevin Roose qu’il l’aimait et qu’il devrait quitter sa femme .

Étant donné que Google a tâtonné le lancement de Bard, qui a fait chuter le stock, et que Samsung pourrait envisager de passer à Bing sur ses combinés (peut-être à cause de l’intégration de Bing avec ChatGPT), Pichai et Co. doivent utiliser leur présence sur scène pour impressionner.

Le New York Times a rapporté que Google est travaille activement sur un moteur de recherche alimenté par l’IA, nom de code Magi. Bien que nous n’ayons pas été en mesure de vérifier cela de manière indépendante, il est difficile de dire si Google révélera ou même fera allusion à Magi. Il faudra peut-être plus de temps pour la gestation avant de faire l’objet d’un dévoilement public complet.

Quoi qu’il en soit, attendez-vous à ce que plusieurs nouveaux produits d’IA soient annoncés et à toutes les façons dont Google estime que ses moteurs d’IA surpassent la concurrence.

Il est temps de déplier le Pixel Fold

Après des années de rumeurs, les fans d’Android verront enfin un véritable Pixel pliable fabriqué par Google lors des I/O de cette année.

En matière de matériel, Google n’hésite pas à dévoiler tôt ses derniers produits. Lors des vacances non officielles de Star Wars, le 4 mai, Google, via un tweet, a mis en ligne une courte vidéo avec le hashtag #PixelFold. Le compte Twitter Made by Google a tweeté « Que le pli soit avec vous », un jeu de mots sur la ligne classique de Star Wars, « Que la Force soit avec vous ».

La vidéo montre un appareil pliable élégant et relativement mince flottant dans les airs. Une fois déplié, il a un design plus trapu, un départ de l’esthétique longue et étroite du Samsung Galaxy Z Fold 4. Il semble être plus proche de l’Oppo Find N. Cela signifie qu’une fois fermé, il aura un smartphone plus traditionnel. Format d’image 18:9, au lieu de la longue forme de barre chocolatée d’un Z Fold 4 fermé. Et une fois ouvert, il sera plus carré que rectangulaire. Les lunettes sur l’écran intérieur semblent être plus grosses que celles pliables de Samsung.

Des rumeurs rapportées par Front Page Tech disent que Pixel Fold viendra uniquement en obsidienne (noir) ou craie (blanc). Ça va aussi serait plus proche de la fourchette de 1 800 $ et sortira le 27 juin.

Une rumeur que nous espérons fausse est que le Pixel Fold utilisera un système de caméra beaucoup plus ancien, comme celui trouvé sur le Pixel 5 de 2020, selon 9to5Google. Étant donné que le Pixel 7 Pro actuel possède un excellent appareil photo, presque de niveau DSLR, un téléphone de plus de 1 000 $ en 2023 utilisant un appareil photo de trois ans auparavant serait une déception certaine.

Pixel 7A et tablette Pixel

Google prend généralement du temps aux E/S pour dévoiler une version moins chère de l’appareil Pixel premium de l’année dernière. Les rumeurs pointent vers une révélation du Pixel 7A à I/O. Il serait 50 $ plus cher que le Pixel 6A de l’année dernière à 499 $. Étant donné que le Pixel 7 standard peut être acheté pour 599 $, la série A pourrait le réduire un peu trop près du prix si la rumeur s’avère vraie.

À ce stade, il vaut peut-être mieux attendre une vente ou une baisse de prix sur le Pixel 7 ou en acheter un d’occasion en très bon état.

Quoi qu’il en soit, attendez-vous à des mises à niveau incrémentielles autour du tableau pour le Pixel 7A. Tout comme les autres appareils de la série A, il arborera probablement la même puce Tensor que celle de ses homologues phares, tout en apportant des améliorations à la caméra, à l’écran et à la construction.

Google fournira également probablement plus de détails sur la tablette Pixel, qui est brièvement apparue dimanche dans une liste Amazon Japon désormais supprimée. La société a déjà annoncé qu’elle arriverait cette année, et avec son quai — qui sera vendu séparément, potentiellement pour 129 $ l’un liste Amazon récente — Il peut également servir d’affichage intelligent. Depuis que Google a mis fin au support logiciel pour écrans intelligents tierscertains pourraient juger nécessaire de procéder à une mise à niveau.

Bande-annonce Android 14 et Pixel 8

Alors que la version bêta d’Android 14 est disponible dès maintenant pour les appareils Pixel, attendez-vous à ce que Google donne plus de détails sur la prochaine version de son système d’exploitation mobile. Google a déclaré que cela apporterait plus compatibilité pliable et tablette sous Android 14, selon un article de blog de février. C’est une bonne nouvelle car l’expérience Android sur des écrans plus grands ressemble à une réflexion après coup.

En dehors de cela, Google a déjà parlé de la connectivité par satellite. Attendez-vous également aux améliorations incrémentielles standard de la vitesse, de la durée de vie de la batterie et de la facilité d’utilisation.

Probablement, Google ne quittera pas la présentation sans donner aux fans un petit aperçu de son prochain smartphone phare, le Pixel 8, comme il l’a fait les années précédentes. Étant donné que les appareils Pixel ont tendance à fuir en ligne des mois avant leur lancement, il semble que Google ait trouvé préférable de le taquiner dès le départ plutôt que de s’occuper d’une fuite avant la sortie.

Pour en savoir plus, consultez notre liste de produits Google que nous attendons cette année et comment le Pixel Fold peut sauver les téléphones pliables.