Google I/O : plus d’options de personnalisation de l’écran Android bientôt disponibles

Google a annoncé mercredi à E/S Google que les utilisateurs d’Android auront plus options de personnalisation de l’écran avec la sortie de Android 14 plus tard cette année et Téléphones Pixel le mois prochain.

Dave Burke, vice-président de l’ingénierie pour Android, a déclaré qu’avec Android 14, vous pourrez personnaliser davantage votre écran de verrouillage et utiliser l’intelligence artificielle pour générer des fonds d’écran personnalisés. Burke a également déclaré que d’ici juin, les téléphones Pixel pourront créer de nouveaux fonds d’écran à l’aide d’emoji et utiliser vos photos pour créer des fonds d’écran cinématographiques.

Android 14 vous permettra de personnaliser l’horloge et les raccourcis de votre écran de verrouillage. Capture d’écran/CNET

Android 14 apportera des raccourcis et des horloges personnalisables à l’écran de verrouillage de vos appareils Android. Vous pouvez sélectionner différentes couleurs et polices pour votre horloge, et vous pouvez choisir les raccourcis que vous voulez sur votre écran de verrouillage, au lieu d’avoir des raccourcis que vous ne pouvez pas utiliser verrouillés en place.

Vous pourrez également créer des fonds d’écran personnalisés avec Android 14 en utilisant l’IA.

Lors de la génération d’un fond d’écran personnalisé à l’aide de l’IA, votre appareil Android vous demandera de choisir un thème, comme l’art classique, pour commencer. Ensuite, votre appareil demandera une invite. Par exemple, l’invite de Burke qu’il a choisie lors d’une démonstration était « Ville près de la baie dans un style postimpressionniste ». Une fois que votre invite est entrée, appuyez sur générer et votre appareil Android créera différents fonds d’écran parmi lesquels vous pourrez choisir.

Cependant, vous devrez attendre l’automne pour commencer à personnaliser votre écran de verrouillage et à utiliser l’IA pour générer des fonds d’écran personnalisés.

Vous avez un emoji préféré ? Vous pouvez l’utiliser comme fond d’écran. Capture d’écran/CNET

Si vous aimez le look de certains émoji, vous pouvez également créer un fond d’écran en utilisant un ou plusieurs emoji. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 14 emoji pour générer un fond d’écran. Ces emoji peuvent être définis dans différents motifs, comme la mosaïque, et dans différentes couleurs également. Vous pouvez également sélectionner Randomiser et votre appareil fera le travail pour vous.

Et si vous aimez utiliser une photo personnelle comme fond d’écran, vous pourrez créer un fond d’écran cinématographique.

« Avec la nouvelle fonctionnalité de fond d’écran cinématographique, vous pouvez créer une superbe image 3D à partir de n’importe quelle photo ordinaire, puis l’utiliser comme fond d’écran », a déclaré Burke.

La fonction de fond d’écran cinématographique ajoute de la profondeur et du mouvement à votre fond d’écran, de sorte que les images au premier plan de votre fond d’écran semblent se déplacer sur votre écran lorsque vous déplacez votre téléphone.

Les fonds d’écran Emoji et cinématiques arriveront sur les téléphones Pixel en juin.

