Google I / O! Google I / O!

Google I / O 2021 démarre demain et pour une raison quelconque, mon instinct me dit que ce sera un gros problème. Je sais que je peux être horrible à prédire des choses et que le contraire se produit souvent, mais je suis très excité pour la conférence des développeurs Google de cette année.

Quand je dis «grand», je pense à une révélation d’Android 12 plus grande que ce que les versions d’aperçu des développeurs nous ont montré. Je pense également aux grandes nouvelles concernant Wear OS et Android TV. Google a toujours de grandes nouvelles de l’Assistant préparées pour les E / S, y compris de nouvelles fonctionnalités pour Assistant car il fonctionne via des haut-parleurs intelligents et des écrans intelligents. Et il y a toujours une chance pour du nouveau matériel.

Nous avons déjà trois aperçus pour les développeurs Android 12, mais les signes indiquant d’énormes changements dans l’interface utilisateur sont présents depuis la première version. Je sais qu’il y a une fuite supposée du week-end qui nous montre peut-être une partie de ce qui nous attend – je m’en fiche. Nous avons déjà vu beaucoup de ces trucs découverts par les développeurs qui ont creusé et Google est susceptible de rendre tout cela officiel dans la version bêta d’Android 12 1. Ce sera génial. Je pense. J’attends de le traiter jusqu’à ce que Google nous le montre.

Heureusement, une fois que Google nous montre Android 12 Beta, ils devraient le publier. Toute personne disposant d’un téléphone Pixel pris en charge pourra tout essayer immédiatement.

En ce qui concerne Wear OS et Android TV, des sessions dédiées sont prévues pour parler des nouveautés de chacun. Bien que cela puisse signifier des changements mineurs sur chaque plate-forme, quelque chose me dit que je dois m’attendre à plus. Google n’a pas parlé de Wear OS à I / O depuis un certain temps, donc le fait qu’il ait une session est assez grand, et les rumeurs de retour de Samsung à Wear pourraient être le signe de grands projets de Google. Et avec Android TV, vous devez vous rappeler que Google vend désormais son propre dongle qui exécute Google TV, nous avons donc en fait deux domaines d’intérêt dans la session dédiée.

Je ne suis pas sûr d’avoir besoin de deviner quoi que ce soit lié à Google Assistant, car c’est principalement une garantie qu’il y aura de nouvelles choses. Je ne pourrais pas vous dire la dernière fois que nous avons eu une entrée / sortie Google sans annonces importantes concernant Assistant.

Dans le matériel, eh bien, nous pourrions obtenir des Pixel Buds A (ou série A). Nous pourrions obtenir une nouvelle sonnette Nest Hello. Je doute que nous obtenions le Pixel 5a, mais peut-être que Google révélera ses plans pour sa première puce de smartphone, alias «Whitechapel», alias GS101.

Les festivités débuteront demain, le 18 mai à 10 h 00 du Pacifique (13 h 00, heure de l’Est). Vous pouvez le regarder avec nous sur le lien ci-dessous.