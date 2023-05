Google I/O 2023 : à quoi s’attendre

Il est presque l’heure du plus grand événement Google de l’année : la conférence annuelle des développeurs d’E/S. Cette année, nous recevons au moins deux annonces de smartphones avec le Pixel 7a et Pixel Fold parallèlement à l’introduction officielle d’Android 14 ainsi que des détails sur la tablette Pixel et éventuellement des informations sur la série Pixel 8.

Le grand événement devrait commencer à 10 h 00, heure du Pacifique (14 h 00 UTC) le mercredi 10 mai au Shoreline Amphitheatre de Mountain View, en Californie, et sera diffusé en direct sur YouTube. Comme d’habitude, une grande partie de l’intrigue entourant les nouveaux appareils a été perdue grâce à la myriade de fuites, mais nous sommes toujours ravis de voir s’il y a des annonces surprises sur scène. Voici un récapitulatif de ce qui vous attend aux I/O 2023.

Android 14

Google I/O est une conférence de développeurs à la base, il est donc normal que nous commencions avec la prochaine itération d’Android. Android 14 se concentrera sur les améliorations et l’amélioration de la sécurité. Sur la base des informations fournies dans les aperçus des développeurs et deux versions bêta, Android 14 offrira une gestion optimisée des ressources, une prise en charge améliorée des tablettes et des appareils pliables et davantage de fonctionnalités d’accessibilité. Nous pouvons également nous attendre à plus d’options de personnalisation qui s’appuient sur la conception de Material You.

En termes de sécurité, Android 14 bloquera l’installation/le chargement latéral d’anciennes applications Android développées avant Android 6.0 Marshmallow. Google met également en œuvre des améliorations de sécurité au niveau du système, notamment des récepteurs d’exécution et un chargement de code dynamique en lecture seule pour empêcher toute possibilité d’injection de code. La prise en charge de Credential Manager et Passkey est également intégrée pour faciliter l’authentification des utilisateurs et la gestion des mots de passe.

Android 14 introduira la possibilité de partager certaines photos et vidéos avec des applications ainsi que la possibilité de refuser complètement de partager ces informations. Les utilisateurs obtiendront également une flèche de retour pour une navigation plus facile avec une couleur et un look assortis au thème. L’invite de partage direct d’Android 14 offrira des cibles de partage direct améliorées qui devraient être plus utiles aux utilisateurs.

Google partagera encore plus de fonctionnalités d’Android 14 axées sur l’utilisateur sur scène et sur la base de la feuille de route, la version prête pour le consommateur devrait arriver vers août/septembre.

Pliage de pixels

La première incursion de Google dans le monde des téléphones pliables devrait enfin voir son grand moment avec l’annonce du Pixel Fold. D’après les rumeurs, Pixel Fold proposera un design proche des Oppo Find N et Find N2 avec un écran intérieur au format paysage mesurant 7,6 pouces. Le panneau principal devrait être un OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et quelques lunettes visibles. L’écran de couverture serait de 5,8 pouces. Les dimensions supposées de Pixel Fold sont de 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (8,3 mm avec la bosse de la caméra arrière).









Pliage Google Pixel

Nous attendons le chipset Tensor G2 de Google à la barre aux côtés de deux capteurs de caméra 12MP à l’arrière et de deux modules frontaux 8MP pour les écrans principal et de couverture. Pixel Fold serait lancé à 1 799 $ aux États-Unis et devrait être mis en vente à partir du 27 juin.

Pixel 7a

Le Pixel 7a est l’un des appareils les plus divulgués de la mémoire récente, nous avons donc une idée assez précise de ce à quoi nous attendre. Essentiellement, le Pixel 7a sera une version légèrement plus petite du Pixel 7 standard avec une certaine réduction des coûts appliquée aux caméras et aux matériaux de l’appareil.









Google Pixel 7a en bleu

Les rumeurs font état d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone devrait apporter le même Tensor G2 des deux autres téléphones Pixel 7, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’arrière du Pixel 7a abritera un système à double caméra avec une caméra principale de 64MP et un module ultra large de 13MP. Attendez-vous à un module frontal de 13 MP à l’avant. Nous verrons probablement une batterie de 4 300 mAh avec une charge filaire de 18 W et une charge sans fil, ce qui serait une première sur la série Pixel A.

Le Pixel 7a devrait être lancé à 499 $ aux États-Unis et il est déjà confirmé que le téléphone sera disponible à partir du 11 mai en Inde et, espérons-le, dans d’autres régions également.

Tablette Pixel

La tablette Pixel a été présentée pour la première fois lors de la conférence Google I/O de l’année dernière, puis à nouveau lors du lancement de Pixel 7 en octobre, de sorte que nous pouvons enfin nous attendre à ce qu’elle devienne officielle cette fois-ci.

Il devrait comporter un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 1600 x 2560 pixels, un design haut de gamme et le chipset Tensor G2. Google souhaite que la tablette Pixel ait plusieurs cas d’utilisation, c’est pourquoi il lancera également une station d’accueil pour haut-parleurs de charge qui transforme l’ardoise en un haut-parleur intelligent/appareil Nest Hub. Nous avons également vu des rumeurs selon lesquelles l’onglet Pixel prendrait en charge l’entrée du stylet et la charge sans fil de 18 W.

Caractères génériques : aperçu du Pixel 8, Pixel Watch 2, nouveaux Pixel Buds

Comme cela a été le cas avec les événements Google passés, nous avons pu voir des informations de première main et des teasers pour les téléphones Pixel de nouvelle génération – la série Pixel 8 ainsi que des informations pour la Pixel Watch 2 et les nouveaux Pixel Buds. En dehors du monde des smartphones, nous attendons également plus d’annonces d’IA de Google avec une introduction formelle à Bard – c’est son rival CharGPT.