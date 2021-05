Google I / O 2021 a tout apporté

Sur cet épisode de la Droid Life Show, nous examinons toutes les plus grandes annonces de Google I / O 2021. Le premier jour de l’événement a été rempli de nouvelles d’Android 12 sur le retour de l’intérêt de Google pour les appareils portables.

Nous avons eu notre première version bêta d’Android 12, Google a confirmé son nouveau langage de conception Material You et Wear OS est de retour avec Samsung pour s’assurer qu’il réussit. Fitbit a promis de nouveaux appareils et services Wear pour la plate-forme, Google Photos a un tas de nouvelles fonctionnalités intéressantes à venir, et il y avait même des références Pixel 6 cachées à l’intérieur de la 12 bêta.

Ce devrait être un spectacle amusant avec beaucoup de Nouveau trucs à parler. Nous n’obtenons pas souvent autant de Google qui soit aussi important.

Aucune anecdote sur l’émission d’aujourd’hui.

Nous serons en direct à 13 h 00 du Pacifique (16 h 00, heure de l’Est).