Google Home met à jour les pages de paramètres des appareils pour les téléviseurs, les haut-parleurs, etc.

L’application Google Home a discrètement mis à jour l’interface utilisateur pour afficher des informations sur certains types d’appareils, notamment les téléviseurs, les appareils photo et certains autres.

L’application Google Home, lancée récemment, affiche désormais des informations plus facilement accessibles lorsque vous accédez aux paramètres de certains appareils de votre maison connectée. Cette page se trouve soit sous le menu déroulant sous « Paramètres », soit via l’icône en forme de rouage des paramètres dans l’application. Quel que soit le moyen d’accès, vous verrez désormais une grande icône de type d’appareil sur le côté droit avec un grand nom pour l’appareil et le type d’appareil directement en dessous.

Ces informations étaient auparavant toutes visibles d’une manière ou d’une autre, mais pouvaient nécessiter un ou deux appuis supplémentaires pour y accéder. Cette nouvelle conception permet également de savoir beaucoup plus clairement avec quel appareil vous travaillez.

Lors de nos tests, les appareils suivants ont mis à jour les pages dans Google Home :

Téléviseurs

Intervenants

Barres de son

Caméras (Nest)

Thermostats (Nest)

Sonnettes (Nest)

Écrans intelligents























L’accent est clairement mis sur les appareils qui gèrent une certaine forme de média, qu’il s’agisse de diffuser un film ou de la musique, ou de transmettre un flux vidéo en direct. Par conséquent, la plupart des autres appareils ne verront pas cette interface utilisateur mise à jour. Lors de nos tests, vous ne la verrez pas sur les équipements d’éclairage, les concentrateurs, les interrupteurs, les serrures de porte, les appareils électroménagers, les capteurs, etc.

En savoir plus sur Google Home :

Suivez Ben : Twitter/X, Filset Instagram