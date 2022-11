Google Health concède à iCAD une licence d’IA pour le dépistage du cancer du sein

La société de technologie médicale iCAD a annoncé qu’elle intégrerait La technologie d’IA de mammographie de Google Health dans ses solutions d’imagerie mammaire grâce à un accord stratégique de développement et de commercialisation.

La plate-forme de solutions de détection et de thérapie du cancer iCAD utilisera la technologie d’imagerie mammaire IA de Google dans son portefeuille, y compris son outil d’aide à la décision clinique pour l’estimation du risque de cancer du sein ProFound AI Risk.

L’accord intégrera la technologie d’intelligence artificielle de Google dans la pratique clinique et marque la première fois que le Le modèle de recherche sur l’IA de la filiale d’Alphabet a obtenu une licence auprès d’un fournisseur de mammographie.

La société basée à NH utilisera également l’infrastructure de Google Cloud pour accélérer la commercialisation de ses offres basées sur le cloud.

LA GRANDE TENDANCE

En 2020, une étude a été publiée dans La nature montrant comment le système d’IA basé sur l’apprentissage en profondeur du géant de la technologie s’est comporté auprès des radiologues dans la détection du cancer du sein au cours des premiers stades de la maladie.

Les résultats ont montré que l’outil d’IA a réduit le taux de faux positifs de 5,7 % aux États-Unis et de 1,2 % au Royaume-Uni et de faux négatifs de 9,4 % et 2,7 %, respectivement, surpassant les radiologues.

En 2021, Google a rejoint Médecine du Nord-Ouest dans une étude de recherche clinique qui a utilisé un modèle expérimental d’IA pour signaler les mammographies des participantes pour examen par un radiologue si elles montraient une probabilité plus élevée de cancer du sein, dans le but de réduire le délai de diagnostic.

de Google utilisation de l’IA dans les soins de santé va au-delà de la détection du cancer. La société technologique basée en Californie a exploré l’utilisation de l’IA pour détecter la rétinopathie diabétique à l’aide de son évaluation automatisée des maladies rétiniennes (ARDA) et, en mars, a annoncé son outil soutenu par l’IA pour les cliniciens dans l’espace EHR appelé Conditions.