Google garantit la prise en charge des pièces de rechange du Pixel 8 pendant 7 ans

Google s’engage sur 7 ans de durée de vie pour le nouveau Pixel 8 et Pixel 8 Pro, que vous prévoyiez de les utiliser aussi longtemps ou non. Lorsque la nouvelle a été annoncée que les derniers téléphones Pixel bénéficieraient de 7 ans de système d’exploitation Android et de mises à jour de sécurité, de nombreux esprits se sont directement tournés vers le matériel. Cela pourrait-il durer assez longtemps pour voir autant de mises à jour ? Au cas où quelqu’un aurait des doutes, Google a confirmé cette semaine qu’il proposerait des pièces de rechange, y compris des batteries, pendant 7 ans aux propriétaires de Pixel 8.

Dans une déclaration fournie à Autorité Android, déclare un porte-parole de Google : « Les pièces seront disponibles pendant sept ans. Cela fait partie de notre engagement alors que nous approchons des sept années (sic) dont nous avons besoin pour rendre nos pièces disponibles afin que vous puissiez garder votre matériel en vie aussi longtemps.

Étant donné que Google et iFixit sont amis, tout cela correspond très bien non seulement à l’image de Google et au monde de la durabilité, mais aussi aux acheteurs de nouveaux téléphones Pixel. Si vous utilisez un téléphone et que vous le donnez ensuite à un organisme de bienfaisance ou à un membre de votre famille qui n’a pas besoin du dernier jouet, c’est un sérieux W pour tout le monde.

Sommes-nous heureux maintenant ?