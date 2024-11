Google gagne la guerre de la recherche IA

Malgré les attentes largement répandues selon lesquelles l’arrivée de ChatGPT il y a près de deux ans bouleverserait le marché de la recherche sur Internet, peu de choses ont changé. Une autre série de résultats trimestriels solides cette semaine a montré que Google a absorbé la technologie de l’intelligence artificielle générative dans son moteur de recherche et, au contraire, ne cesse de se renforcer.

Pourtant, quelque chose de nouveau est dans l’air. Un certain nombre d’autres événements cette semaine ont indiqué une phase plus perturbatrice dans les guerres de recherche alimentées par l’IA.

Le premier a été le lancement lundi d’Apple Intelligence, avec un assistant Siri AI remanié comme pièce maîtresse. L’intégration de ChatGPT d’OpenAI dans Siri, qui devrait suivre prochainement, offrira aux utilisateurs d’iPhone une nouvelle façon de rechercher des informations. Cela ouvrira une fissure dans le partenariat étroit avec Apple qui a garanti un flux précieux de recherches sur Internet à Google – même si une décision antitrust américaine contre Google en août a déjà menacé de rompre la relation entre les géants de la technologie.

Pendant ce temps, les dirigeants de Meta ont déclaré mercredi qu’ils travaillaient sur une expansion de la recherche sur le Web au sein de leur propre assistant d’IA, connu sous le nom de Meta AI.

Meta n’a pas confirmé un rapport ce qui suggère qu’il espérait remplacer Google et Bing, qu’il utilise pour générer ses résultats de recherche, par son propre moteur de recherche. Mais la directrice financière, Susan Li, a souligné que Meta dispose déjà de ses propres robots d’exploration, l’une des technologies de base derrière la recherche. Elle a également déclaré que Meta AI s’attendait à traiter un ensemble de requêtes de recherche de plus en plus large, y compris des requêtes « plus monétisables » – un signe clair qu’elle a pour objectif de passer sur le terrain de Google.

Le troisième défi, le plus immédiat, est toutefois survenu jeudi avec l’annonce qu’OpenAI a commencé à intégrer la recherche sur le Web dans ChatGPT, une idée sur laquelle il travaille depuis juillet. Les utilisateurs du chatbot commenceront à trouver des actualités et d’autres informations à jour apparaissant dans leurs conversations, ainsi que des liens vers des sources sur le Web.

Ce qui est remarquable, c’est qu’aucune de ces initiatives n’attaque Google avec un moteur de recherche rival à usage général. Cette stratégie a été un cimetière pour les concurrents potentiels au fil des années.

Au lieu de cela, les concurrents ajoutent la recherche aux chatbots et aux assistants IA qui commencent à revendiquer une plus grande part de l’attention en ligne. À mesure que ces compagnons intelligents développent davantage de compétences et évoluent en agents, dotés du pouvoir d’agir au nom de leurs utilisateurs, la capacité d’extraire des informations du Web deviendra une capacité essentielle.

Cela place Google face à un dilemme classique auquel sont souvent confrontées les entreprises technologiques dominantes. Doit-il essayer d’absorber une technologie potentiellement disruptive dans les produits existants ? Ou devrait-il y voir le fondement d’un nouveau type de service qui pourrait un jour menacer l’ancien monopole ?

Google essaie de garder ses options ouvertes. Il a ajouté des aperçus de l’IA – des résumés de pages Web générées par l’IA – à son moteur de recherche et a publié un chatbot autonome, appelé Gemini.

Il est clair laquelle des stratégies joue sur les principaux atouts de Google. Cette semaine, il a déclaré que les aperçus de l’IA étaient un succès auprès des utilisateurs de ses moteurs de recherche et qu’ils seraient étendus à 100 nouveaux pays, atteignant 1 milliard de personnes. Il a déjà étendu la publicité sur les recherches aux aperçus, l’un des facteurs à l’origine de son solide rapport sur les bénéfices.

L’entreprise est confrontée à une concurrence accrue dans le monde émergent des chatbots et des assistants. OpenAI, par exemple, affirme que 250 millions de personnes utilisent ChatGPT au moins une fois par semaine, créant ainsi une audience instantanée pour ses nouvelles fonctionnalités de recherche, tandis que 500 millions de personnes se tournent vers Meta AI au moins une fois par mois.

Malgré la concurrence, le Gemini de Google a de nombreux atouts. Le système d’exploitation Android offre un accès direct à de nombreux utilisateurs de smartphones. Cette semaine, il a été intégré à Google Maps, l’un des sept services Google qui touchent plus de 2 milliards de personnes.

Et la domination de Google sur la recherche devrait s’étendre bien au-delà de l’ère de l’IA. Selon le juge Amit Mehta, qui supervise le procès antitrust américain à son encontre, l’énorme quantité de données de requêtes de recherche qu’il a accumulées lui a donné un aperçu unique des résultats Web que les utilisateurs trouvent les plus pertinents – ce que les modèles d’IA génératifs ne peuvent pas faire. les leurs.

Un comportement enraciné ralentira le changement. Le rôle de Google en tant que moteur de recherche dominant à usage général semble plus sûr que jamais. Mais à mesure que la recherche s’étend à une nouvelle génération de chatbots, d’assistants et d’agents basés sur l’IA, elle ne peut plus compter sur toute l’attention de son public.

[email protected]