Les nouveaux appareils ajoutés par Google comprenaient Asus Zenfone 8 Flip, LG Stylo, Motorola Moto G (100), Oppo Reno 5A, Oppo Reno 5 Pro + 5G Bosch, Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A82, TCL 20 Pro 5G et ZTE Z6650S. Au fur et à mesure que la nouvelle gagnait du terrain, Google s’est rétracté et a supprimé tous les 23 appareils Android ajoutés, y compris les modèles déjà sortis comme le Moto G30 et le Moto G10. Les rapports suggèrent que Google mettra à jour la page d’assistance plus tard cette année, lorsque les smartphones mentionnés seront lancés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy