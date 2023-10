Google fournira 7 ans de pièces détachées pour la nouvelle série Pixel 8

L’une des grandes annonces de l’événement Pixel 8 a été la nouvelle prise en charge logicielle étendue pour les téléphones Pixel de cette année. Le géant de la recherche a promis 7 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et des fonctionnalités. C’est tout un engagement et c’est encore plus que ce qu’Apple est prêt à offrir avec ses appareils iOS. La seule chose qui s’en rapproche est le Fairphone 5, selon la façon dont vous comptez.

Cependant, il y a quelques petits problèmes : les téléphones ont tendance à se briser et leurs batteries se dégradent généralement considérablement en 7 ans. Heureusement, Google a réfléchi à cette question et un représentant officiel a promis que la société fournirait également 7 ans de support matériel. Les pièces de rechange pour les Pixel 8 et 8 Pro seront disponibles tout au long de cette période de 7 ans.

Malheureusement, Google n’a divulgué aucun détail, mais Google proposera probablement ses pièces de rechange via son site officiel en Europe et en Inde, tandis que le partenaire de service de Google aux États-Unis est iFixit.

Via