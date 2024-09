Google Fitbit en difficulté ? La fermeture du site ravive les inquiétudes sur l’avenir de la marque

Fitbit est-il en difficulté ?

9to5Google j’ai repéré ça Fitbit.comle site officiel de la célèbre marque de trackers de fitness portables, n’est plus de ce monde pour longtemps. En haut de la page, un nouveau message indique que les fonctionnalités du site seront transférées vers le Google Store le 1er octobre.

Cela s’est produit seulement environ six mois après Google a mis à jour l’image de marque du site de lire « Google Fitbit » au lieu de « Fitbit by Google ».

En juillet, Google a fermé l’interface Web populaire permettant de consulter les mesures de santé de Fitbit, obligeant les utilisateurs à utiliser une application mobile qui, du moins à l’époque, n’avait pas autant de fonctionnalités que l’interface Web.

À la mi-août, Engadget a affirmé que Google déclassait la marque Fitbit pour se concentrer sur des trackers de fitness minimalistes avec une longue durée de vie de la batterie au lieu de montres intelligentes haut de gamme dotées de fonctionnalités étendues. Quelques jours plus tard, TechRadar a affirmé que Google avait « discrètement confirmé » qu’il arrêterait de produire les modèles FitBit Versa et Sense.

Toutefois, dans une déclaration à Ars TechnicaGoogle a affirmé que les rapports de TechRadar étaient « inexacts », ajoutant ce qui suit :

« Nous sommes très engagés envers Fitbit, et plus important encore envers les clients qui utilisent et dépendent de ces produits et de cette technologie. Il convient également de noter que de nombreuses fonctionnalités de santé et de remise en forme que nous avons lancées sur la Pixel Watch 3 sont le fruit de l’innovation et des avancées révolutionnaires de Fitbit en matière de remise en forme. De plus, nous venons de lancer Fitbit Ace LTE, et vous continuerez à voir de nouveaux produits et innovations de Fitbit. »