Google filme les gens réagissant au Pixel 7 Pro et confirme la date de début de la précommande

La campagne promotionnelle/teaser de Google pour ses prochains smartphones se poursuit en force aujourd’hui, avec la sortie d’une nouvelle vidéo. Ce n’est pas inhabituel en soi – après tout, la société taquine le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro depuis mai sous une forme ou une autre. Mais cette vidéo est un peu… différent.

Cela vous montre essentiellement les réactions que les gens ont eues en voyant le Pixel 7 Pro, on pourrait supposer pour la première fois. C’est très bien, mais alors que vous et nous pouvons voir les gens et leurs réactions, nous ne pouvons pas voir le téléphone jusqu’à la toute fin.

Encore une fois, cela ne sortirait pas de l’ordinaire, sauf que Google nous a déjà montré le Pixel 7 Pro plusieurs fois. Il y a une section entière sur sa boutique en ligne qui lui est dédié – complet avec des images des trois versions couleur !

Quoi qu’il en soit, oui, il y a une montre (vous ne l’obtiendrez que si vous regardez jusqu’à la fin), et elle est entièrement annoncée avec les deux nouveaux Pixels lors d’un événement le 6 octobre. Les appareils seront en pré-commande sur le même jour que l’événement. Cela faisait l’objet de rumeurs depuis début août, et maintenant Google a confirmé le déménagement avec les petits caractères de la vidéo. Nous allons alors supposer que la date d’expédition supposée du 13 octobre va également se concrétiser, mais voyons ce qui se passe.