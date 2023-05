Google Fiber recherche des organisations pour tester ses vitesses Internet de 20 gigaoctets

Google Fiber a un nouveau niveau de vitesse Internet de 20 gigaoctets et recherche des organisations capables de tester toutes ses capacités, a déclaré la société dans un article de blog lundi. La société a également déclaré que c’était étendre son service Internet Fibre à Logan, Utah, en 2024.

Déjà, Google a testé le service à très haut débit avec l’Université du Missouri-Kansas City, testant des ensembles de données avec la School of Science and Engineering. Maintenant, Google veut d’autres partenaires avec lesquels il peut tester cette vitesse fulgurante.

Google indique qu’il recherche huit organisations, telles que des entreprises, des organisations à but non lucratif et des établissements d’enseignement, à Austin, au Texas ; Huntsville, Alabama; Raleigh-Durham, Caroline du Nord ; et Salt Lake City. Il demande aux personnes intéressées de remplissez ce formulairequi demande des informations de base, s’il y aurait une volonté de fournir des commentaires et quels avantages pourraient être tirés d’un Internet aussi rapide.

Les organisations acceptées rejoindront Google Programme Testeur de confiance et ne sera pas facturé pour sa participation à l’essai.

Google a refusé de fournir un commentaire supplémentaire au-delà de ce qui est mentionné dans le billet de blog.

Les principaux revenus de Google proviennent des publicités placées sur son service de recherche extrêmement populaire. Même en tant que recherche a rapporté 224 milliards de dollars de revenus l’année dernière, l’entreprise continue de se développer dans d’autres catégories de produits, telles que les téléphones, les montres connectées, l’IA et Internet. À l’époque naissante de l’Internet par fibre, Google a demandé à la Federal Communications Commission d’introduire une « facture gigabit », mais a finalement décidé de lancer son propre service de fibre sur les marchés de taille moyenne. L’intérêt pour l’Internet par fibre ultra-rapide a conduit AT&T et Verizon à proposer également le service sur des marchés plus importants. L’année dernière, Google a commencé à proposer la fibre sur de nouveaux marchés après une pause. Plus tôt cette année, Google a lancé le forfait 5 Go le moins cher du marché.

