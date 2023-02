Google Fiber déploie un nouveau plan de 5 gigaoctets

Fibre Google rejoint le nombre croissant de 5Gbps Les fournisseurs de services internet Mardi, publiant son propre plan de 5 concerts, selon un Message de la Saint-Valentin du fournisseur internet fibre. Le plan offre des vitesses symétriques (téléchargement et téléchargement) allant jusqu’à 5 Gbps, ou 5 000 Mbps, pour le prix le plus bas de l’industrie de 125 $ par mois.

C’est le moins cher que j’ai vu pour 5 Gbps de n’importe quel fournisseur majeur. Vitesses similaires de AT&T, Frontièreou Fibre Ziply, par exemple, commencent à 180 $, 165 $ et 300 $ par mois, respectivement. Le plan comprend également la location gratuite d’un routeur Wi-Fi 6 avec jusqu’à deux prolongateurs Wi-Fi maillés, des données illimitées et aucune exigence de contrat. L’installation professionnelle est également incluse.

Vous magasinez pour une vitesse Internet plus rapide ?

Nous vous enverrons les options Internet les plus rapides, pour que vous n’ayez pas à les trouver.

Tout compte fait, le forfait 5 Gig de Google Fiber est sans doute le meilleure offre internet vous trouverez, si c’est disponible dans votre région, c’est-à-dire. Actuellement, le plan n’est proposé qu’à Kansas City, Kansas, tous les sites de l’Utah desservis par Google Fiber, et le fournisseur emplacement le plus récent, West Des Moines, Iowa.

On ne sait pas exactement quand les personnes dans d’autres endroits peuvent s’attendre à pouvoir s’inscrire au nouveau plan 5 Gig, mais le message de Google Fiber indique que le service sera déployé dans d’autres villes plus tard cette année. Un porte-parole de Google Fiber a confirmé à CNET que les tests dans d’autres villes commenceront sous peu et que le service devrait être déployé plus tard dans l’année.