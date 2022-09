Google Fiber augmente ses vitesses multi-gigabits à 20 Gbps lors du dernier test sur le terrain

Que ce passe-t-il Google Fiber, qui propose déjà des niveaux de vitesse de 1 et 2 gigaoctets, a atteint 20 gigaoctets lors de son dernier test sur le terrain à Kansas City. Pourquoi est-ce important L’année 2022 a vu une sorte de course aux armements concernant les vitesses Internet. AT&T Fiber, Frontier et Ziply Fiber ont annoncé de nouveaux plans multi-gigabit plus tôt dans l’année, et il semblerait que des plans encore plus rapides soient en préparation.

Comme une version du 21ème siècle de Paul Revere, Le PDG de Google Fiber, Dinni Jain, a annoncé mardi via un article de blog que 20 concerts arrivent, 20 concerts arrivent. L’entreprise a atteint une vitesse de téléchargement de 20,2 Gbit/s lors d’un test sur le terrain à Kansas City, l’un des rares sites Google Fiber à travers le pays (y compris Atlanta; AustinTexas; Charlotte, Caroline du Nord; et une douzaine d’autres villes).

Fibre Google propose actuellement deux options de forfait : des vitesses de téléchargement de 1 gigabit pour 70 $ par mois et un forfait de 2 gigabits pour 100 $ par mois. L’option 2 gigaoctets est actuellement le forfait 2 Gbit/s le moins cher parmi les principaux fournisseurs d’accès Internet : le niveau 2 Gbit/s d’AT&T Fiber est de 110 $, les forfaits Verizon Fios et Ziply Fiber sont de 120 $ et le forfait Fibre 2 gigaoctets de Frontier est de 150 $.

En ce qui concerne la vitesse, le plan résidentiel le plus rapide aux États-Unis appartient actuellement à EPB, une société de télécommunications à Chattanooga, Tennessee. EPB a annoncé un niveau de vitesse de 25 Gbps fin août qui coûte 1 500 $ par mois. Alors, à quel type de prix devrions-nous nous attendre de Google Fiber ?

Crumpe a contacté un porte-parole de Google Fiber, et on nous a dit que plus d’informations seront en route dans les semaines à venir, mais il n’y a pas encore de mot sur les prix ou quand s’attendre à ce que le plan soit disponible pour les clients. Cependant, selon le PDG de Google Fiber, dans le billet de blog, 20 Gbps n’est que le début.

“Dans les mois à venir, nous aurons des annonces pour étendre considérablement nos niveaux multi-gigabits. Ce seront des jalons critiques dans notre cheminement vers l’Internet symétrique à 100 Gig”, a déclaré Jain.

CNET vous tiendra au courant au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour seront révélées.