Google Fi introduit un nouveau Simplement illimité plan de données cette semaine, célébrant le sixième anniversaire du service. Joyeux anniversaire, Google Fi! Ce nouveau plan consiste à avoir des données illimitées, avec juste les bases et pas de bêtises supplémentaires.

Le prix de Simply Unlimited commence à 60 $ / mois pour une ligne, mais devient ensuite moins cher pour chaque ligne que vous ajoutez. Pour 2 lignes, le prix est de 45 $ / mois, puis de seulement 30 $ / mois pour plus de 3 lignes. En ce qui concerne les petits caractères, ce sont des lignes de données illimitées, mais vos données ralentiront si vous dépassez 22 Go de données en un mois. En dehors de cela, les forfaits comprennent des appels et des SMS illimités, des appels vers le Canada et le Mexique, ainsi que d’autres fonctionnalités de Google Fi.

Si cela vous intéresse, suivez le lien ci-dessous et inscrivez-vous.

// Google Fi