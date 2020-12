Cette semaine, Google Fi a commencé à informer ses clients qu’il n’activera plus les smartphones n’offrant pas de prise en charge de VoLTE. Le changement indique que T-Mobile est prêt à supprimer progressivement la 3G et à réutiliser le spectre dans le cadre de son plan de déploiement 5G et puisque Google Fi est un MVNO, il doit faire de même.

Comme indiqué pour la première fois en juillet, T-Mobile cessera d’activer les appareils qui ne peuvent pas passer d’appels avec VoLTE (Voice over LTE). Certains smartphones sortis il y a quelques années peuvent ne pas offrir de support natif pour VoLTE à moins qu’il ne s’agisse d’appareils de marque opérateur. Ces appareils sont passés à la 3G lors des appels téléphoniques et ne seront donc plus pris en charge l’année prochaine.

L’opérateur Google offre un crédit de 100 USD aux clients concernés s’ils achètent un appareil directement auprès de Google Fi et l’activent avant le 31 décembre. Les clients éligibles à ce crédit doivent avoir un appareil non VoLTE actif sur une ligne Fi au 3 décembre. Ils doivent également avoir reçu cette notification par e-mail concernant le crédit. Il convient de noter que le crédit peut être combiné avec d’autres promotions sur les smartphones en cours.

T-Mobile n’a jamais su exactement quand il prévoyait de mettre fin à son réseau 3G national, mais il prend les mesures nécessaires pour le faire dès l’année prochaine pour étendre son réseau 5G.

