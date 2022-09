Google Fi donne un coup de pouce aux abonnés lorsqu’ils voyagent à l’étranger

Google sur Jeudi a dévoilé des mises à jour de son GoogleFi service de téléphonie mobile qui pourrait faciliter les déplacements internationaux des abonnés.

L’une des principales mises à jour est que Google Fi apporte Appels Wi-Fi aux utilisateurs d’iPhone. Désormais, si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous êtes hors de votre zone de couverture (comme dans un autre pays), vous pouvez passer un appel téléphonique en utilisant les signaux Wi-Fi disponibles. Si le Wi-Fi et le cellulaire sont disponibles, a déclaré Google, le service utilisera celui qui a le signal le plus fort.

“Si vous voyagez à l’étranger, les appels Wi-Fi peuvent même aider à réduire les coûts d’appel, selon le pays dans lequel vous vous trouvez”, a déclaré Google dans un article de blog.

Google apporte également international connexion au point d’accès aux utilisateurs d’iPhone qui ont le forfait Flexible ou Unlimited Plus de Fi. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser votre iPhone comme point d’accès pour jusqu’à 10 autres appareils à la fois.

Les abonnés Android ont déjà accès à la fois aux appels Wi-Fi et à la connexion de points d’accès internationaux, mais Google n’a pas laissé ces utilisateurs de côté. Il a également annoncé qu’il étendait sa zone de couverture 5G pour certains utilisateurs d’Android à 26 autres pays. Cela signifie que la couverture 5G est désormais disponible dans 39 pays, y compris l’Islande, le Qatar et le Japon. Cette fonctionnalité est disponible pour les personnes disposant d’un forfait Flexible ou Unlimited Plus qui possèdent un téléphone Pixel ou un téléphone de la série Samsung Galaxy S22.

