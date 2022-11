Google Fi a YouTube Premium gratuit pour vous

Un nouvel avantage est arrivé pour les clients Google Fi : YouTube Premium gratuit ! Google a ajouté le cadeau pour les clients nouveaux et existants, il vous suffit d’être sur leur meilleur plan.

L’éligibilité à une année gratuite de YouTube Premium se résume à une chose et c’est si vous êtes sur le plan Google Fi Unlimited Plus ou non. Si vous l’êtes, super (!), vous l’aurez compris. Si ce n’est pas le cas, vous devrez changer si YouTube Premium gratuit est un avantage qui en vaut la peine pour les 12 prochains mois.

Pour ceux qui n’ont pas suivi les forfaits Google Fi, l’Unlimited Plus est leur meilleur forfait illimité qui offre des données illimitées rapides jusqu’à 50 Go par mois, une connexion illimitée au point d’accès, le partage de données sur des tablettes et d’autres appareils et 100 Go de stockage Google One. . Il comprend également des données/appels/textes au Canada et au Mexique, des appels gratuits des États-Unis vers un tas d’autres pays, et des appels et textos illimités.

Le forfait Unlimited Plus Google Fi coûte 65 $ par mois pour un individu, mais si vous ajoutez plus de personnes, Google baissera son prix par ligne à 40 $ par mois.

Avec un abonnement YouTube Premium gratuit (normalement 11,99 $ par mois), vous profiterez d’un YouTube sans publicité, d’une lecture en arrière-plan, de téléchargements pour une visualisation hors ligne et vous obtiendrez YouTube Music. Ainsi, si vous vous abonnez à Unlimited Plus de Google Fi, vous bénéficierez désormais de votre connexion de données de Google, du stockage dans le cloud via Google One, de YouTube sans publicité et de l’accès à YouTube Music.

Encore une fois, Google indique que les clients nouveaux et existants sont éligibles. La promo devrait être mise en ligne aujourd’hui. L’échange doit avoir lieu dans l’application Fi.