Google fermera Stadia le 18 janvier 2023

Google a annoncé la fin de son service de streaming de jeux Stadia. Le service sera fermé définitivement le 18 janvier 2023.

Google remboursera tous les achats de matériel et de logiciels aux utilisateurs. Toute personne ayant acheté la manette Stadia sera remboursée, ainsi que pour tout jeu et contenu complémentaire acheté via la boutique Stadia. Les remboursements devraient être achevés d’ici la mi-janvier 2023.

Google a déclaré qu’il utiliserait la technologie qui alimente Stadia dans d’autres parties de l’entreprise, telles que YouTube, Google Play et ses efforts de réalité augmentée (AR). Les membres travaillant sur Stadia poursuivront leur travail ailleurs dans l’entreprise.

Google Stadia a été lancé en mars 2019 et a suscité un scepticisme immédiat de la part de l’industrie en raison de la tendance de Google à fermer des entreprises qui ne décollent pas immédiatement. Beaucoup ont également critiqué le coût élevé des jeux étant donné que l’utilisateur ne les possédait pas directement et la bibliothèque de qualité inférieure.

Le service a boitillé pendant un certain temps, même si deux ans plus tard, Google a annoncé la fermeture de son studio de jeu propriétaire et que le responsable du produit a quitté l’entreprise.

L’écriture est sur le mur depuis lors pour Stadia, même si la société a prétendu que tout allait bien et qu’elle ne fermait pas aussi récemment qu’en juillet. Comme nous le savons maintenant, ce n’était pas vrai du tout.

Pourtant, la disparition de Stadia ne signifie pas nécessairement la disparition du cloud gaming dans son ensemble, Microsoft, Nvidia et Amazon étant toujours attachés à leurs services. Cela allait toujours être un investissement à long terme pour ces entreprises, mais ce n’est pas le genre de choses pour lesquelles Google est connu.

