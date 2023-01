Google ferait face à un autre procès du ministère de la Justice

Le ministère américain de la Justice serait prêt à déposer une plainte antitrust contre Google, accusant le géant de la recherche d’exercer une domination déloyale sur le marché de la publicité numérique. L’affaire devrait être déposée devant la Cour fédérale avant la fin de la semaine, selon un Rapport Bloomberg Lundi qui citait des sources non identifiées.

Le procès attendu intervient alors que le Congrès, le ministère de la Justice, l’UE et le Royaume-Uni tentent de freiner les Big Tech. Le Sénat américain a présenté un projet de loi appelé American Innovation and Choice Online Act, qui limiterait l’influence d’Amazon, d’Apple et de Google sur les marchés du commerce électronique.

L’énorme activité de technologie publicitaire de Google a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs aux États-Unis et dans l’UE. Google aurait proposé d’autoriser des plateformes publicitaires tierces sur YouTube dans le but de régler une enquête antitrust en cours menée par l’Union européenne sans payer une lourde amende. Aux États-Unis, Google fait également face à un procès en cours au Texas qui allègue que son entreprise de technologie publicitaire nuit à ses rivaux en se livrant à des “actes faux, trompeurs ou trompeurs”.

Le procès représenterait la deuxième affaire de monopole du ministère de la Justice contre Google. En 2020, le ministère de la Justice a déposé une plainte antitrust contre la société appartenant à Alphabet pour sa domination sur le marché de la recherche et ses efforts présumés pour supprimer la concurrence dans la recherche. Le procès fait toujours son chemin dans le système judiciaire.

Google aurait tenté de répondre aux préoccupations du département pour empêcher le nouveau procès. L’année dernière, la société aurait déclaré au ministère de la Justice qu’elle était disposée à scinder ses activités publicitaires.

Google a refusé de commenter et le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.