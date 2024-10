Google fait une erreur et confirme qu’Android 15 sera déployé aujourd’hui

Points clés à retenir Google a accidentellement confirmé qu’Android 15 serait déployé aujourd’hui sur les téléphones Pixel, s’étendant progressivement aux opérateurs du monde entier.

Alors que le code source d’Android 15 a été mis en ligne sur AOSP début septembre, Google n’a jamais publié la mise à jour OTA pour les téléphones et tablettes Pixel. Plusieurs rapports suggèrent que la mise à jour pourrait arriver en octobre, avec une fuite à la mi-septembre fournissant une date plus précise du 15 octobre. Maintenant, Google lui-même a fait une erreur et a confirmé qu’Android 15 commencerait à être déployé sur les téléphones Pixel plus tard dans la journée.

Un article sur la disponibilité d’Android 15 aujourd’hui a été mis en ligne en avance sur Forum de la communauté allemande Pixel de Google. Même s’il a été supprimé depuis, plusieurs rédacteurs reçu un e-mail concernant la publication et j’ai partagé sa capture d’écran. Au contraire, c’est une confirmation aussi bonne que possible du déploiement d’Android 15 sur tous les téléphones et tablettes Pixel compatibles plus tard dans la journée.

Le message de la société indique qu’elle rendra progressivement la mise à jour disponible sur les opérateurs du monde entier au cours de la semaine prochaine. Ainsi, si vous disposez d’un Pixel verrouillé par l’opérateur, vous devrez peut-être attendre encore plus longtemps. Sur la base des antécédents de Google, l’annonce officielle et l’OTA devraient être mises en ligne vers 10 heures du matin, heure du Pacifique, les images d’usine étant probablement disponibles au téléchargement à peu près au même moment.

La mise à jour d’Android 15 devrait être déployée parallèlement au Pixel Feature Drop d’octobre, de sorte que Google pourrait introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui ne faisaient pas partie du programme bêta. La Pixel Watch devrait également bénéficier de nouvelles fonctionnalités aujourd’hui dans le cadre du Feature Drop.





Notez que si votre Pixel exécute déjà la version bêta d’Android 15 QPR1, vous n’aurez pas la possibilité d’installer la version stable aujourd’hui. Cela vous obligera à quitter le programme bêta, ce qui effacera la mémoire interne du téléphone.





Motorola pourrait également lancer son programme bêta d’Android 15 aujourd’hui

Il est intéressant de noter que Google n’est peut-être pas le seul à déployer aujourd’hui Android 15 pour ses appareils. Certains utilisateurs de Moto Edge 50 Fusion en Inde déclarent avoir reçu une invite indiquant que la mise à jour est disponible pour leurs appareils. Il semble cependant qu’il s’agira d’une version bêta, Motorola ne la déployant probablement que pour certains utilisateurs faisant partie d’un programme bêta plus tard dans la journée.

Outre Motorola, nous pourrions voir Xiaomi, Vivo, Nothing et d’autres fournir un calendrier de sortie plus concret pour leurs mises à jour Android 15 plus tard dans la journée ou dans un avenir proche.