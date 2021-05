Google fait quelque chose pour les utilisateurs de tablettes Android

Les tablettes Android ne reçoivent pratiquement aucun amour de Google, semble-t-il, si peu que je ne me suis même pas rendu compte que la société n’offrait pas une expérience de vue partagée pour son application dédiée Messages déjà sur des ardoises alimentées par Android. Cela semble fou paresseux pour moi, mais bon, c’est Google et les tablettes dont nous parlons. Ils ont en quelque sorte abandonné cette expérience il y a longtemps, le Pixel C (2015) étant la dernière tablette qu’ils ont produite si ma mémoire est bonne. Bonne tablette en ce qui concerne le matériel, mais Android et les tablettes ne fonctionnent pas bien. Je dérape.

Grâce à XDA, nous pouvons voir que Messages bénéficie de la prise en charge de la vue fractionnée sur les tablettes Android. Hourra! À l’intérieur de la construction 8.0.054 des messages, le code dans l’APK pointe directement vers la nouvelle interface utilisateur, ce qui signifie que les utilisateurs devraient le voir bientôt. Une bonne supposition serait que Google ne fait que cela pour Samsung. Les deux sociétés semblent entretenir de bonnes relations en ce qui concerne les applications de messagerie.

Voici à quoi devrait ressembler l’interface utilisateur une fois en direct pour tous.

Encore une fois, ce n’est pas encore en ligne pour le public, mais cela devrait arriver bientôt. Peut-être que Google le détaillera plus lors d’une session pour Google I / O la semaine prochaine? Ça pourrait arriver.

// XDA