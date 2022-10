Google fait peur à un nouveau doodle Great Ghoul Duel pour Halloween

Google organise ce week-end une fête d’Halloween pour les fans de ses jeux Doodle – une suite effrayante de son jeu multijoueur populaire Great Ghoul Duel.

Comme l’original, sorti en 2018, Great Ghoul Duel 2 met les joueurs au défi de former deux équipes de quatre fantômes pour collecter autant de flammes spirituelles errantes que possible. L’équipe qui récupère le plus de flammes spirituelles et les ramène à votre domicile en moins de deux minutes gagne.

Les fantômes qui collectent le plus de flammes spirituelles débloqueront également des pouvoirs spéciaux, tels que des augmentations de vitesse et la vision nocturne. Mais attention : les équipes peuvent se voler des flammes en essayant de les déposer à leur domicile.

La nouvelle version renforce la stratégie et approfondit le gameplay avec l’ajout de quatre nouveaux personnages, deux nouvelles cartes et 12 chapeaux de réussite, ainsi que de nouvelles capacités, comme un jack-o’-lantern doté de pouvoirs d’invincibilité.

Le jeu sera en direct sur la page de recherche de Google dimanche et lundi, et les joueurs peuvent inviter sept amis ou membres de la famille à jouer au jeu via un lien personnalisé, ou jouer à des inconnus au hasard dans le monde entier.

Mais attention : comme la plupart des jeux Google, celui-ci est addictif et vous trouverez peut-être que c’est l’un de vos lieux de prédilection pendant les vacances.