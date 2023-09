Cela fait apparemment plus d’un an que Google a lancé un site Web dédié à implorer Apple d’adopter sa norme de messagerie préférée, RCS. Au cours de cette période, Apple a pour la plupart ignoré les cris de Google et n’a pris aucune mesure pour l’intégrer à iMessage ou Apple Messages. Cela ne ralentira cependant pas l’assaut de Google, car ils ont mis à jour ce site Web aujourd’hui et publié une nouvelle vidéo.

Dans la nouvelle vidéo, Google présente un appareil appelé «iPager», comme une sorte de coup à Apple, car le téléavertisseur utilise l’ancienne technologie SMS à laquelle les téléphones Apple se servent lorsqu’ils envoient des SMS aux utilisateurs non-iPhone. Oui, les SMS sont vieux et mauvais et cette vidéo est là pour le rappeler à Apple, car l’iPhone est un téléavertisseur ! C’est! Ou quelque chose. Vous avez eu l’idée.

La vidéo souligne que l’envoi de SMS entre un iPhone et un téléphone Android utilise une « technologie de messagerie obsolète » et provoque des « cauchemars d’envoi de SMS modernes ». Cette ancienne technologie SMS n’est pas cryptée, interrompt les discussions de groupe, réduit la résolution des vidéos et présente des bulles vertes, que le monde utilise pour intimider les gens. Vous connaissez l’histoire. Cela n’a pas changé du tout.

Le fait est que la vidéo souligne essentiellement la raison exacte pour laquelle Apple s’en fiche et ne s’en souciera peut-être jamais. Il indique à travers plusieurs cadres que « une technologie de messagerie obsolète comme Apple l’utilise toujours pour envoyer des SMS avec Android » crée des cauchemars. Mais c’est la partie « utilise toujours des SMS avec Android » qui est tout. Apple souhaite (et l’a clairement indiqué) que la messagerie entre iPhones soit meilleure que la messagerie avec un téléphone Android. Cela maintient les gens dans leur écosystème et leur permet de continuer à vendre des millions et des millions de téléphones et de services.

Les bulles d’intimidation, le manque de cryptage, la mauvaise qualité vidéo et les discussions de groupe interrompues sont volontairement laissés. Ils ressemblent presque à une fonctionnalité d’Apple, pas à un bug pour iMessage. Si Apple voulait résoudre ces problèmes lorsqu’un iPhone envoie ou reçoit des messages vers et depuis un téléphone Android, ils l’auraient fait. Mais encore une fois, la mauvaise expérience de messagerie les aide. C’est ainsi, pour Apple.

Nous sommes tous favorables à la campagne #GetTheMessage de Google. Faites tout ce que vous pensez pouvoir aider, Google, car ce serait bien si Apple aidait et améliorait la messagerie pour tous. Google devra cependant proposer un autre plan, car je ne suis pas sûr que tout cela soit une raison suffisante pour qu’Apple fasse un changement.

// Google