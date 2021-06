Google fait face à une nouvelle enquête de l’UE sur la technologie publicitaire

Les régulateurs de l’Union européenne ont visé mardi le cœur du modèle économique de Google, annonçant que le géant de la Silicon Valley faisait l’objet d’une nouvelle enquête antitrust pour avoir potentiellement abusé de sa domination sur le marché de la publicité en ligne pour étouffer la concurrence.





L’enquête s’inscrit dans le cadre d’une action plus large des autorités européennes pour réprimer les plus grandes entreprises technologiques du monde. Amazon, Apple et Facebook font également l’objet d’actions antitrust de la part du bloc des 27 pays, et l’Union européenne rédige de nouvelles lois antitrust et sur les services numériques pour renforcer davantage la surveillance des Big Tech.

La publicité en ligne a aidé Google à devenir l’une des entreprises les plus précieuses et les plus puissantes au monde, sa société mère Alphabet ayant réalisé un bénéfice net de 40 milliards de dollars l’année dernière. Mais des éditeurs tels que News Corporation, ainsi que des sociétés de publicité numérique rivales, se plaignent depuis longtemps que la domination de Google rend plus difficile l’attraction de revenus publicitaires de leurs sites Web et pour les concurrents de gagner du terrain.

La Commission européenne, l’organe exécutif du bloc, a déclaré que l’enquête était axée sur le marché de la publicité display, qui représente environ 24 milliards de dollars en Europe et où Google propose un certain nombre de services aux annonceurs et aux éditeurs. La société collecte des données pour cibler la publicité, vend des espaces publicitaires sur des sites Web sur Internet et propose des services qui servent d’intermédiaire entre les annonceurs et les éditeurs.