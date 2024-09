Google fait face à un nouveau procès antitrust après avoir déclaré le moteur de recherche comme étant un monopole

ALEXANDRIA, Virginie — Un mois après qu’un juge a déclaré que le moteur de recherche de Google était un monopole illégal, le géant de la technologie fait face à un autre procès antitrust qui menace de démanteler l’entreprise, cette fois à cause de sa technologie publicitaire.

Le ministère de la Justice et une coalition d’États soutiennent que Google a établi et maintient un monopole sur la technologie qui permet de mettre en relation les éditeurs en ligne et les annonceurs. La domination sur le logiciel, tant du côté de l’achat que de la vente, permet à Google de conserver jusqu’à 36 cents sur chaque dollar lorsqu’il négocie des ventes entre les éditeurs et les annonceurs, affirme le gouvernement dans des documents judiciaires.

Google affirme que l’argument du gouvernement s’appuie sur l’Internet d’antan, où les ordinateurs de bureau dominaient le marché et où les internautes saisissaient soigneusement des adresses Web précises dans les champs URL. Les annonceurs sont désormais plus susceptibles de se tourner vers les réseaux sociaux comme TikTok ou les services de streaming TV comme Peacock pour atteindre leur public.

Ces dernières années, Google Networks, la division du géant technologique basé à Mountain View, en Californie, qui comprend des services tels qu’AdSense et Google Ad Manager qui sont au cœur de l’affaire, a en effet vu ses revenus diminuer, passant de 31,7 milliards de dollars en 2021 à 31,3 milliards de dollars en 2023, selon les rapports annuels de la société.

Le procès sur le prétendu monopole de la technologie publicitaire commence lundi à Alexandria, en Virginie. Il devait initialement se dérouler devant un jury, mais Google a manœuvré pour forcer un procès sur bancen écrivant un chèque au gouvernement fédéral de plus de 2 millions de dollars pour mettre fin à la seule réclamation déposée par le gouvernement qui nécessitait un jury.

L’affaire sera désormais tranchée par la juge fédérale Leonie Brinkema, nommée à ce poste par l’ancien président Bill Clinton et surtout connue pour ses procès de terrorisme très médiatisés, notamment celui de Zacarias Moussaoui accusé des attentats du 11 septembre. Brinkema a cependant également de l’expérience dans les procès civils très techniques, ayant travaillé dans un tribunal où se déroule un nombre considérable de cas de contrefaçon de brevets.

L’affaire de Virginie fait suite à une défaite majeure de Google concernant son moteur de recherche, qui génère la majorité des 307 milliards de dollars de revenus annuels de l’entreprise. Un juge du District de Columbia a déclaré le moteur de recherche comme un monopoleentretenu en partie par les dizaines de milliards de dollars que Google verse chaque année à des entreprises comme Apple pour verrouiller Google comme moteur de recherche par défaut présenté aux consommateurs lorsqu’ils achètent des iPhones et d’autres gadgets.

Dans ce cas, le juge n’a pas encore imposé de sanctions. Le gouvernement n’a pas proposé de sanctions, mais il pourrait être examiné de près pour déterminer si Google devrait être autorisé à continuer de conclure des accords d’exclusivité garantissant que son moteur de recherche soit l’option par défaut des consommateurs.

Peter Cohan, professeur de gestion au Babson College, a déclaré que l’affaire de Virginie pourrait potentiellement être plus préjudiciable à Google, car le remède évident serait de l’obliger à vendre des parties de son activité de technologie publicitaire qui génèrent des milliards de dollars de revenus annuels.

« Les cessions sont certainement une solution possible pour ce deuxième cas », a déclaré Cohan. « Cela pourrait être potentiellement plus important qu’il n’y paraît à première vue. »

Lors du procès en Virginie, les témoins du gouvernement devraient inclure des dirigeants d’éditeurs de journaux, dont The New York Times Co. et Gannett, ainsi que des sites d’information en ligne qui, selon le gouvernement, ont été particulièrement lésés par les pratiques de Google.

« Google a prélevé des sommes considérables aux dépens des éditeurs de sites Web qui rendent l’Internet ouvert dynamique et précieux », ont écrit les avocats du gouvernement dans des documents judiciaires. « Comme les éditeurs génèrent moins d’argent en vendant leur inventaire publicitaire, ils sont poussés à placer plus de publicités sur leurs sites Web, à placer plus de contenu derrière des murs payants coûteux ou à cesser complètement leurs activités. »

Google conteste le fait que ses frais soient excessifs par rapport à ses concurrents. L’entreprise affirme également que l’intégration de sa technologie du côté de l’achat, du côté de la vente et au niveau intermédiaire garantit que les publicités et les pages Web se chargent rapidement et améliorent la sécurité. Et elle affirme que les clients ont la possibilité de travailler avec des plateformes d’échange d’annonces externes.

Google affirme que l’affaire du gouvernement se concentre à tort sur les publicités display et les bannières publicitaires qui se chargent sur les pages Web accessibles via un ordinateur de bureau et ne prend pas en compte la migration des consommateurs vers les applications mobiles et l’essor des publicités placées sur les sites de médias sociaux au cours des 15 dernières années.

L’affaire du gouvernement « se concentre sur un type limité de publicités visualisées sur un sous-ensemble restreint de sites Web lorsque l’attention des utilisateurs s’est déplacée ailleurs il y a des années », écrivent les avocats de Google dans un dossier préliminaire. « La dernière année où les utilisateurs ont passé plus de temps à accéder à des sites Web sur le « Web ouvert », plutôt qu’à des médias sociaux, des vidéos ou des applications, était 2012. »

Le procès, qui devrait durer plusieurs semaines, se déroule dans un palais de justice qui adhère strictement aux pratiques traditionnelles, notamment à la résistance à l’utilisation des nouvelles technologies dans les salles d’audience. Les téléphones portables sont interdits dans le palais de justice, au grand dam d’une presse spécialisée dans les nouvelles technologies, habituée au procès du District de Columbia à tweeter des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Même les avocats, et ils sont nombreux des deux côtés, sont limités dans leur technologie. Lors d’une audience préliminaire mercredi, les avocats de Google ont demandé à être autorisés à disposer de plus de deux ordinateurs que les deux autorisés par chaque partie dans la salle d’audience pendant le procès. Brinkema a rejeté cette demande.

« C’est une salle d’audience à l’ancienne », a-t-elle déclaré.