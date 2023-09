Google fait face à deux poursuites antitrust du DOJ. Quel cas inquiète le plus Cramer

La première des deux poursuites antitrust majeures intentées par le ministère de la Justice contre Google, propriété d’Alphabet, devrait être jugée cette semaine à Washington, DC. Il s’agit de la plus grande action de monopole technologique visant à pénétrer à l’intérieur d’une salle d’audience depuis plus de deux décennies. Le Club s’inquiète plus d’un cas que de l’autre. Le procès très attendu de mardi, qui dure près de trois ans, découle d’allégations du DOJ selon lesquelles Google aurait injustement utilisé des accords exclusifs avec des sociétés de téléphonie mobile et des sociétés de navigateurs pour faire de son moteur de recherche le moteur de recherche par défaut pour les consommateurs. Google nie ces affirmations, arguant que ses pratiques ne sont pas anticoncurrentielles et favorisent une meilleure expérience utilisateur. La plainte a été déposée en octobre 2020 devant le tribunal de district américain du district de Columbia. La deuxième plainte du gouvernement, déposée en janvier devant le tribunal américain du district oriental de Virginie, allègue que Google s’est livré à un comportement monopolistique dans son activité de technologie publicitaire. Google a nié tout acte répréhensible. Ce litige en matière de technologie publicitaire nous inquiète davantage car il touche au cœur de la principale source de revenus de Google. Les régulateurs de l’Union européenne font pression pour un démantèlement des activités publicitaires en ligne de Google. Les accords conclus par Alphabet avec des sociétés telles qu’Apple (AAPL) et Mozilla, qui fabrique le navigateur Firefox, ainsi que Samsung et Verizon (VZ), font de Google le moteur de recherche par défaut de leurs services. Le DOJ ciblera en particulier l’accord entre Google et Apple, dont la valeur est estimée entre 8 et 12 milliards de dollars par an. Les dirigeants d’Apple devraient être convoqués au procès de Google. JPMorgan considère le procès qui débute mardi comme un « gagnant-gagnant » pour Google. Dans une note de recherche publiée vendredi, les analystes ont déclaré qu’une décision en faveur de Google maintenait le statu quo, tandis qu’une décision contre l’entreprise signifierait que cela permettrait d’économiser des milliards en coûts d’acquisition de trafic (TAC) aux sociétés affiliées et à des sociétés comme Apple et ne conduirait probablement pas à une grosse perte de part de marché de la recherche. Certes, si Google perd, les analystes de JPMorgan voient le risque que d’autres concurrents, comme le lointain moteur de recherche n°2 Bing de Microsoft (MSFT), gagnent des parts de marché, ou qu’Apple développe son propre moteur de recherche. Google a déjà répondu à la poursuite antitrust du DOJ. « Les gens utilisent la recherche Google parce qu’ils le choisissent, et non parce qu’ils y sont obligés ou parce qu’ils ne peuvent pas facilement trouver d’autres moyens de rechercher des informations sur Internet », a déclaré la société dans des remarques publiées en décembre 2020. Un autre procès visant l’activité publicitaire de Google affirme qu’Alphabet manipule le prix des publicités sur Google en étant à la fois acheteur et vendeur sur le marché d’échange publicitaire. Dans un article de blog publié en janvier, Google a répondu au DOJ en déclarant qu’elle était « l’une des centaines d’entreprises qui permettent le placement d’annonces sur Internet. Et il est largement rapporté que la concurrence s’intensifie à mesure que de plus en plus d’entreprises entrent et investissent dans la construction de leur réseau ». entreprises qui investissent. » Dans ce cas, une victoire de Google serait un vent favorable pour l’entreprise, mais une victoire du DOJ pourrait avoir un impact sur les futurs bénéfices d’Alphabet. Jim Cramer se concentre davantage sur cette affaire, car une défaite obligerait probablement Google à céder certains de ses principaux actifs technologiques publicitaires. « Le gouvernement a des arguments très convaincants s’il croit que l’univers des ventes publicitaires se limite à ce que Google domine, à savoir les enchères », a expliqué Jim vendredi lors de la réunion matinale du Club. Google organise une vente aux enchères instantanée auprès des annonceurs qui détermine quelles annonces apparaissent et dans quel ordre. Jim a toutefois ajouté que le gouvernement pourrait avoir plus de mal à prouver sa thèse étant donné la présence de plateformes publicitaires alternatives telles que les méta-plateformes (META) et Amazon (AMZN). La thèse « gagnant-gagnant » présentée par JPMorgan est intrigante – et pour nous, elle a du sens, c’est pourquoi nous pensons que le procès de mardi n’est pas celui sur lequel les investisseurs devraient se concentrer. Si le procès tourne en faveur de Google, alors tout se passe comme d’habitude pour l’entreprise et rien ne change. S’il devait perdre, il est peu probable que Google perde une part de marché importante dans la recherche, étant donné que ce secteur est tellement ancré dans les habitudes en ligne de chacun. C’est un peu comme ce que l’entreprise vient de vivre avec les chatbots. Il y a quelques mois, on pensait que Bing, infusé par ChatGPT de Microsoft, usurperait la domination de Google en matière de recherche. Mais ces prédictions se sont révélées fausses. Cependant, cela ne signifie pas qu’Alphabet est complètement exonéré du risque réglementaire. Nous considérons toujours le procès relatif à la technologie publicitaire comme un problème potentiel, même s’il est vrai que nous en sommes moins préoccupés qu’auparavant, car Alphabet peut faire valoir que l’univers publicitaire est moins concentré qu’avant. Grâce aux fondamentaux solides d’Alphabet grâce à la récente hausse des revenus de recherche, l’activité Google Cloud est sur le point de bénéficier des récentes améliorations de l’IA, et le titre se négocie toujours à une valorisation très raisonnable. Nous pensons que cela vaut la peine de s’y tenir sur le long terme. — Jeff Marks, directeur de l’analyse de portefeuille du CNBC Investing Club, a contribué à ce rapport. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long GOOGL, AAPL, MSFT, META, AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) Sundar Pichai, PDG de Google (: et Jonathan Kanter, procureur général adjoint chargé de l’antitrust au ministère américain de la Justice (à droite). Getty Images