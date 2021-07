Google fait face à des poursuites aux États-Unis pour le monopole du Play Store

36 États américains ont déposé une plainte contre Google pour s’être livré à des activités monopolistiques dans la distribution d’applications et les paiements sur le Play Store. Le procès devant le tribunal de district américain du district nord de Californie prétend que Google viole les articles 1 et 2 des lois antitrust, mieux connues sous le nom de Sherman Act.

Selon les États plaignants, Google impose « des obstacles technologiques ou des avertissements inexacts » pour dissuader les utilisateurs de charger des applications et d’interdire aux OEM de précharger les magasins d’applications concurrents.

Selon les documents, plus de 90 % des utilisateurs d’Android aux États-Unis utilisent le Google Play Store, et aucun autre magasin d’applications ne détient plus de 5 % du marché.

Le monopole présumé de Google ne concerne pas seulement la distribution d’applications, mais également la manière dont il collecte ses paiements de 30%, qu’il s’agisse d’un achat intégré ou d’un achat d’application immédiat. Les processeurs de paiement alternatifs comme PayPal ou Braintree facturent des frais nettement inférieurs à ceux de la facturation Google Play – seulement 2,9% plus 30 centimes fixes.



Les plaignants ont également énuméré cinq mesures principales que Google prend pour dissuader les utilisateurs de télécharger des applications, y compris des accords de distribution avec les fabricants d’appareils mobiles, des avertissements qui « exagèrent grossièrement le risque » de téléchargement, et même pousser les développeurs à signer un accord qui a finalement empêché Epic de distribuer son Epic Games Store sur Google Play.

Google a répondu dans un article de blog réfutant certaines des affirmations, mais sans en traiter d’autres.

