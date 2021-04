Le tribunal fédéral s’est rangé du côté de l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), qui a poursuivi Google en octobre 2019, alléguant que le géant de la technologie avait induit les consommateurs en erreur sur les données de localisation personnelles collectées via des appareils Android entre janvier 2017 et décembre 2018.

Selon la plainte, Google a autorisé les utilisateurs à désactiver les données de localisation, mais a gardé secrètement le suivi de leurs mouvements à moins qu’un paramètre différent sur le téléphone ne soit également désactivé.

Dans son jugement, le juge Thomas Thawley a déclaré que la pratique était « Trompeur ou trompeur » pour les membres du grand public.

Cependant, le tribunal a rejeté les allégations distinctes formulées par l’ACCC concernant les déclarations faites par Google sur les méthodes par lesquelles les consommateurs pourraient empêcher l’entreprise de collecter et d’utiliser leurs données de localisation.

Dans un communiqué, l’ACCC a salué la décision comme un « Première mesure d’application de la loi au monde » et a dit qu’il poursuivrait «Sanctions pécuniaires, commandes de publications et ordonnances de conformité» contre Google, à déterminer ultérieurement.

Le président de l’ACCC, Rod Sims, a salué la décision, la décrivant comme une «Victoire importante» pour les consommateurs qui envoient un « Message fort » à Google et aux autres grandes entreprises de technologie qu’ils ne peuvent pas induire leurs utilisateurs en erreur sans en subir les conséquences.

Sims, cité par ABC, a déclaré que le chien de garde chercherait à imposer des amendes s’élevant à «Plusieurs millions.»

Google examine l’affaire et envisage de faire appel, a déclaré un porte-parole de la société, notant que le tribunal avait rejeté certaines des allégations de l’ACCC contre le géant de la technologie.

L’entreprise prétend qu’elle fournit «Contrôles robustes pour les données de localisation» et cherche toujours à améliorer les fonctionnalités pour aider les utilisateurs à gérer leurs informations personnelles.

La décision intervient après que Google se soit retrouvé dans un différend de plusieurs mois avec Canberra au sujet d’une législation obligeant l’entreprise, ainsi que Facebook, à indemniser les médias locaux pour le contenu de leurs plates-formes. Google a finalement accepté de payer certains éditeurs pour utiliser leur matériel.

