Google fait face à des critiques sur son plan de purge des comptes inactifs

Google a déclaré en mai qu’à partir de décembre, il commencerait à purger les comptes inactifs, une sorte de signe d’avertissement pour les personnes qui utilisent plusieurs connexions. Récemment, Google a poussé les gens par e-mail pour leur rappeler ce qui arrivera à ces comptes stagnants.

Les détracteurs de la stratégie de Google font entendre leur voix.

Sabrina Meherally, PDG de la firme de design canadienne Pause and Effect, a écrit dans un poster sur LinkedIn la semaine dernière qu’elle a reçu l’avertissement via un e-mail avec l’objet vanille, « Mise à jour de notre politique d’inactivité de compte Google ».

« Je suis d’avis que les lignes d’objet des e-mails doivent être explicitement claires, surtout si une conséquence est liée à l’inaction d’un client », a-t-elle écrit. « Avec le nombre d’emails et de spams qui entrent dans ma boîte de réception, j’aurais très bien pu la supprimer. »

Une chose suggérée par Meherally pourrait être plus efficace est une « bannière sur Google.com », le moteur de recherche omniprésent de l’entreprise.

Les utilisateurs gèrent généralement plusieurs comptes, ce qui leur permet d’utiliser différentes adresses e-mail à des fins différentes et de stocker des photos et des documents en ligne dans des endroits distincts. Mais pour Google, l’espace de stockage sur les comptes gratuits est un coût. Et cette année, l’entreprise s’est concentrée sur la rentabilité.

Pourtant, les consommateurs ne sont pas habitués à cette nouvelle forme d’agressivité de Google.

« Qu’est-ce que tu fais Google », a écrit une personne utilisant le pseudonyme StoneRose95 sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, dans une publicationavec une capture d’écran du message électronique en pièce jointe.

La nouvelle politique ne s’applique pas aux écoles ou aux entreprises utilisant des comptes Google. Les abonnés payants pour des services tels que le stockage supplémentaire sont également sûrs. L’attribution standard de 15 Go devrait durer trois ans ou plus pour 80% des titulaires de compte, a déclaré Google dans un 2020 article de blog.