Google fait appel à l’aide de Larry Page et Sergey Brin pour AI Fight

L’Advanced Technology Review Council de Google, un panel de dirigeants comprenant Jeff Dean, vice-président senior de la recherche et de l’intelligence artificielle, et Kent Walker, président des affaires mondiales et directeur juridique de Google, se sont réunis moins de deux semaines après le lancement de ChatGPT pour discuter les initiatives de leur entreprise, selon le diaporama.

Ils ont passé en revue les projets de produits qui devaient faire leurs débuts lors de la conférence d’entreprise de Google en mai, notamment Image Generation Studio, qui crée et édite des images, et une troisième version d’AI Test Kitchen, une application expérimentale pour tester des prototypes de produits.

D’autres projets d’image et de vidéo en cours comprenaient une fonctionnalité appelée Shopping Try-on, une fonctionnalité d’écran vert YouTube pour créer des arrière-plans; un créateur de papiers peints pour le smartphone Pixel ; une application appelée Maya qui visualise des chaussures en trois dimensions ; et un outil qui pourrait résumer les vidéos en en générant une nouvelle, selon les slides.

Google a une liste de programmes d’intelligence artificielle qu’il prévoit d’offrir aux développeurs de logiciels et à d’autres entreprises, y compris la technologie de création d’images, ce qui pourrait augmenter les revenus de la division Cloud de Google. Il existe également des outils pour aider d’autres entreprises à créer leurs propres prototypes d’IA dans les navigateurs Internet, appelés MakerSuite, qui auront deux versions “Pro”, selon la présentation.

En mai, Google prévoit également d’annoncer un outil pour faciliter la création d’applications pour les smartphones Android, appelé Colab + Android Studio, qui générera, complétera et corrigera le code, selon la présentation. Un autre outil de génération et de complétion de code, appelé PaLM-Coder 2, est également en préparation.

Les dirigeants de Google espèrent réaffirmer le statut de leur entreprise en tant que pionnier de l’IA. L’entreprise a travaillé de manière agressive sur l’IA au cours de la dernière décennie et a déjà proposé à un petit nombre de personnes un chatbot qui pourrait rivaliser avec ChatGPT, appelé LaMDA, ou Language Model for Dialogue Applications.