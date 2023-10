Google facilite grandement le remplacement des Pixel Buds endommagés et perdus

J’ai eu la chance de ne pas avoir à passer par un quelconque processus de remplacement pour les Pixel Buds, et compte tenu de cette nouvelle, je dois imaginer que ce n’était pas la meilleure chose qui soit ? Annoncé cette semaine, Google ouvre désormais une boutique pour remplacer les écouteurs endommagés et perdus, ainsi que les étuis de chargement. Cela signifie que vous pouvez désormais remplacer cet écouteur droit aléatoire qui est passé par la laveuse et la sécheuse. Ne vous inquiétez pas, cela arrive aux meilleurs d’entre nous.

Bien que certaines choses puissent être couvertes par la garantie, il est probable que vous ayez perdu votre étui de chargement ou simplement égaré un écouteur. J’ai suivi le processus pour voir combien il en coûterait pour remplacer un seul écouteur Pixel Buds Pro et le montant s’élevait à 70 $. Idem si vous perdez uniquement le boîtier de chargement. Ce n’est pas terrible, étant donné que la valeur de vos Pixel Buds Pro serait nulle s’il vous manque la moitié des écouteurs et/ou du boîtier.

Si vous souhaitez remplacer un étui de chargement ou un écouteur (ou même les embouts auriculaires), suivez le lien ci-dessous pour commencer le processus.

// Assistance Google