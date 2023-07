Google, Facebook pour restreindre les nouvelles canadiennes. Ce qu’il faut savoir et comment trouver des nouvelles au Canada

Google et Meta, société mère de Facebooksera bloquer les liens vers le journalisme canadien plus tard cette année pour les personnes au Canada en réponse à une nouvelle loi qui oblige les entreprises technologiques à rémunérer les éditeurs pour la création de liens vers des articles.

Avec l’Australie passant un mesure similaire en 2021de plus en plus de pays envisagent une législation compensatoire alors que les médias continuent de licencier des journalistes en nombre record tandis que les géants de la Silicon Valley ratissent des centaines de milliards de dollars de revenus.

Alors que nous sommes confrontés à une éventuelle confrontation entre les législateurs et les journalistes d’un côté et les gardiens d’Internet de l’autre, voici ce que vous devez savoir sur la loi canadienne sur les nouvelles en ligne et son impact sur vous.

Quoi de neuf avec Google, Facebook et le Canada?

Le Loi sur les nouvelles en ligne, qui entrera en vigueur fin 2023, oblige Google et Meta à rémunérer les éditeurs lorsqu’ils créent des liens vers du contenu d’actualités. Cela fait partie d’un effort visant à injecter de l’argent aux éditeurs de nouvelles après que la révolution Internet a bouleversé les sources de revenus traditionnelles des points de vente.

Auparavant, les journaux comptaient sur les abonnements, la publicité et les rubriques d’annonces classées pour maintenir leurs salles de rédaction opérationnelles. Mais avec le passage à l’information en ligne, les revenus des abonnements se sont taris alors que les gens ont commencé à rechercher gratuitement des informations, et des sites comme Craigslist et eBay, plutôt que des sections de petites annonces de journaux, ont été utilisés pour vendre les biens des gens.

Entre 2008 et 2021, 450 médias canadiens ont fermé, selon Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine canadien. Il dit que cela a conduit à la méfiance du public et à la montée de la désinformation. À l’heure actuelle, la Société Radio-Canada est encourager les Canadiens de visiter son site directement pour se tenir au courant des dernières nouvelles.

Cela a-t-il un impact sur les gens dans d’autres pays ?

À l’heure actuelle, les restrictions de Google et de Facebook n’affecteront les Canadiens que plus tard cette année, lorsque la loi entrera en vigueur. Cela signifie que les Américains qui souhaitent se renseigner sur les actualités au Canada devraient toujours trouver des résultats d’actualités provenant de publications canadiennes dans la recherche.

Le Canada n’est pas le premier gouvernement à faire adopter une loi sur la rémunération des éditeurs. Le premier était l’Australie, où en 2021, il a adopté le Code de négociation des médias d’information. On s’attend à ce qu’il apporte 130 millions de dollars par anle Trésor australien qualifiant déjà la loi de succès. Google et Meta ont résisté la loi australienne avant finalement venir à la table des négociations.

La législature de l’État de Californie a également a avancé une loi similaire le mois dernier obliger les géants de la Big Tech à payer pour créer des liens vers du contenu, avec Meta déjà menaçant de retirer le contenu des nouvelles si la loi passe. Les sénateurs américains ont tenté de faire adopter une loi similaire intitulée Journalism Competition Preservation Act l’année dernière, mais elle n’a finalement pas été adoptée par le Congrès. Bien que les législateurs ressuscité la législation le mois dernier et j’espère le soumettre à un vote.

Comment trouver des nouvelles sans Google ou Facebook

Pour les Canadiens qui souhaitent se tenir au courant des nouvelles plus tard cette année, voici quelques façons de trouver des nouvelles.

Nouvelles du monde. La nouvelle loi n’affecte que les éditeurs canadiens, donc la recherche de sujets d’actualité dans Google vous apportera toujours des nouvelles de publications non canadiennes.

La nouvelle loi n’affecte que les éditeurs canadiens, donc la recherche de sujets d’actualité dans Google vous apportera toujours des nouvelles de publications non canadiennes. Bing. Microsoft a dit qu’il le ferait continuer à offrir des liens d’information aux Canadiens sur son moteur de recherche Bing. « Microsoft soutient un écosystème d’informations et de médias solide et indépendant en tant qu’ingrédient essentiel de la cohésion sociale et fondement de nos systèmes démocratiques de gouvernement », a déclaré Microsoft dans un communiqué.

Microsoft a dit qu’il le ferait continuer à offrir des liens d’information aux Canadiens sur son moteur de recherche Bing. « Microsoft soutient un écosystème d’informations et de médias solide et indépendant en tant qu’ingrédient essentiel de la cohésion sociale et fondement de nos systèmes démocratiques de gouvernement », a déclaré Microsoft dans un communiqué. Sites d’information et médias sociaux canadiens. Vous pouvez accéder directement aux sites d’actualités canadiens et envisager de créer un site Web d’actualités canadiennes comme le Radio-Canada ou Nouvelles mondiales comme page d’accueil par défaut sur un navigateur Web.

Vous pouvez accéder directement aux sites d’actualités canadiens et envisager de créer un site Web d’actualités canadiennes comme le Radio-Canada ou Nouvelles mondiales comme page d’accueil par défaut sur un navigateur Web. Comptes de médias sociaux. Vous pouvez également suivre ces médias sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Meta dit qu’il est toujours en train d’évaluer l’impact de la loi sur les nouvelles en ligne sur les liens d’actualités sur son nouveau concurrent Twitter, Threads. Il existe également des sites d’agrégation de sites Web comme Alimentaire qui peut vous donner un flux de type Twitter de toutes les publications d’actualités que vous suivez.

Vous pouvez également suivre ces médias sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Meta dit qu’il est toujours en train d’évaluer l’impact de la loi sur les nouvelles en ligne sur les liens d’actualités sur son nouveau concurrent Twitter, Threads. Il existe également des sites d’agrégation de sites Web comme Alimentaire qui peut vous donner un flux de type Twitter de toutes les publications d’actualités que vous suivez. Obtenez un VPN. Il devrait également être possible pour les Canadiens d’utiliser un VPN et de définir leur emplacement aux États-Unis ou dans un autre pays. Cela devrait permettre aux liens des éditeurs canadiens d’apparaître dans la recherche et sur Facebook. Assurez-vous de consulter les conseils de Crumpe sur les meilleurs services VPN avant de vous abonner.

Il devrait également être possible pour les Canadiens d’utiliser un VPN et de définir leur emplacement aux États-Unis ou dans un autre pays. Cela devrait permettre aux liens des éditeurs canadiens d’apparaître dans la recherche et sur Facebook. Assurez-vous de consulter les conseils de Crumpe sur les meilleurs services VPN avant de vous abonner. Reddit. Pour les utilisateurs de Reddit, abonnez-vous au r/Canada subreddit est un bon moyen de trouver les meilleures histoires dont les gens discutent. Des villes et des provinces comme r/Toronto et r/Colombie-Britannique ont également leurs propres pages Reddit dédiées.

Pour les utilisateurs de Reddit, abonnez-vous au r/Canada subreddit est un bon moyen de trouver les meilleures histoires dont les gens discutent. Des villes et des provinces comme r/Toronto et r/Colombie-Britannique ont également leurs propres pages Reddit dédiées. Soutenez le journalisme canadien. Post.news est un nouveau site Web qui vous permet d’échanger des points pour lire des articles locaux. Vous pouvez suivre les publications de la même manière que sur Twitter, et cela vous apportera un flux de toutes les dernières histoires. L’inscription vous donne 50 points gratuits et chaque point coûte moins d’un centime à l’achat. Même si le coût est minime, l’utilisation de quelques points pour lire des articles rapporte bien plus aux sites Web qu’une bannière publicitaire sur le côté d’une page Web.

Comment la Big Tech a-t-elle affecté le journalisme ?



L’état du journalisme est l’une des nombreuses préoccupations des gouvernements du monde entier concernant le pouvoir des Big Tech. L’industrie a été largement non réglementée, permettant aux géants de la technologie de se développer rapidement dans le monde entier. Les régulateurs remarquent également la fermeture des salles de rédaction et la poursuite des licenciements. Aux États-Unis, 2 500 organes de presse ont fermé depuis 2005.

Au fur et à mesure de la maturation d’Internet, les principales plates-formes technologiques telles que Google et Facebook se sont taillé la part du lion du trafic en ligne, étant de facto le moyen par lequel les gens recherchaient des informations.

Google, en particulier, contrôle non seulement la fenêtre sur Internet pour des milliards de personnes via la recherche, Chrome et Android, mais également le marché de la publicité et la technologie associée, qui lui est propre. Procès antitrust mené par le ministère américain de la Justice. Cela donne à Google une énorme influence sur la génération de trafic, ce qui signifie que pour qu’un site réussisse, il doit optimiser son contenu pour la recherche Google. Et comme Google a fait flotter plus d’annonces en haut de la recherche, y compris des liens de commerce électronique, cela a eu un impact immédiat sur l’argent que les sites Web peuvent gagner.

Que fera la loi pour le journalisme canadien?

On estime que la loi canadienne rapportera 329 millions de dollars aux salles de presse canadiennes. En comparaison, Google et Meta ont apporté 285 milliards de dollars et 117 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier, respectivement. En supposant que chaque entreprise devait débourser 329 millions de dollars, cela ne représenterait que 0,11 % des revenus de Google en 2022 et 0,28 % pour Meta.

« Les grandes technologies préféreraient dépenser de l’argent pour changer leurs plateformes afin de bloquer les nouvelles des Canadiens au lieu de payer une petite part des milliards qu’elles gagnent en dollars publicitaires », a déclaré Rodriguez dans un communiqué. tweeter. « Les Canadiens ne seront pas intimidés. Big Tech n’est pas plus grand que le Canada. »

Cependant, Google a déjà montré qu’il était prêt à jouer le long jeu ; Actualités de Google refoulé d’Espagne pendant huit ans suite à l’adoption d’une loi similaire sur l’indemnisation des éditeurs avant de revenir l’année dernière.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire. Meta a dit qu’il n’avait rien d’autre à ajouter.