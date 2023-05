Google expérimente l’IA dans la recherche

L’effet que la récente popularité de ChatGPT a eu sur Google est encore assez surprenant – le géant de la recherche s’est efforcé, en public, ces derniers mois, de trouver sa propre alternative. Aujourd’hui, lors de sa conférence I/O, il a dévoilé sa propre vision de l’insertion de l’IA dans la recherche.

Google commence petit, cependant, avec une expérience labellisée Labs. Ceci est disponible uniquement pour les personnes aux États-Unis, uniquement en anglais et uniquement sur Chrome pour ordinateur de bureau et l’application Google pour Android et iOS.

Alors, qu’obtenez-vous si vous essayez cette fonctionnalité Labs ? Allons-y avec l’exemple de Google, car cela aide à obtenir l’image. Vous pouvez rechercher « ce qui est mieux pour une famille avec des enfants de moins de 3 ans et un chien, bryce canyon ou arches », et, avec l’IA générative, vous obtiendrez un aperçu des informations clés à prendre en compte. Il existe également des liens si vous souhaitez approfondir.

Vous pouvez ensuite demander un suivi personnalisé ou choisir parmi l’une des questions de suivi suggérées. Cela vous mènera à un nouveau mode conversationnel, où le contexte est reporté d’une question à l’autre, et vous trouverez des points de départ utiles vers le contenu Web et « une gamme de perspectives dans lesquelles vous pouvez creuser ».

L’IA générative peut également vous aider à magasiner, car elle peut comprendre des termes de recherche complexes. Encore une fois, lors de la recherche d’un produit, vous obtiendrez un instantané, qui comprend cette fois des facteurs remarquables à prendre en compte et des produits qui correspondent à la facture. Les descriptions de produits incluent des critiques, des évaluations, des prix et des images pertinents et à jour.

Google dit qu’il s’est engagé à continuer d’envoyer un trafic précieux vers des sites sur le Web, et pas seulement à rester sur sa page de recherche toute la journée à parler à l’IA. La société estime également que « les publicités sont un élément essentiel du fonctionnement du Web et aident les internautes à trouver des produits et services pertinents ». Par conséquent, les publicités continueront d’apparaître dans des emplacements dédiés tout au long de la page de recherche.

Google promet qu’il a formé ses modèles pour « maintenir la barre élevée de la recherche en matière de qualité », et qu’il continuera à apporter des améliorations aux modèles au fil du temps. Inscriptions aux laboratoires de recherche ouvrent aujourd’hui, et vous pourrez accéder aux nouvelles fonctionnalités d’IA générative « à partir des semaines à venir ».

